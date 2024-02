Xbox: exclusivos llegarán a otras plataformas, Diablo IV a Game Pass y nuevo hardware en camino

Durante el pasado podcast de Xbox, Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty, quienes son los jefes de la marca en distintas áreas, hablaron sobre el futuro de la compañía y algunos de los planes que se estarán implementando a partir de ahora, con algunas sorpresas de por medio.

Primero, aclararon el rumor de que varios juegos de Xbox, que hasta ahora son exclusivos, llegarían a las plataformas de PlayStation y Nintendo. De manera oficial, ahora sabemos que son cuatro los juegos exclusivos que llegarán a otras plataformas, aunque todavía no se sabe cuáles. Se rumore a de Pentiment, Sea of Thieves y Hi-Fi Rush.

Phil Spencer aclaró que Starfield e Indiana Jones and the Great Circle no están en planes para llegar a PlayStation 5, aunque luego, en una entrevista para un medio estadounidense, declaró que ninguno de los juegos de Xbox está completamente fuera de la posibilidad de salir en otras plataformas.