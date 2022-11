Ya podemos ver las calificaciones de God of War: Ragnarok; el juego es un éxito ante la crítica, ¿obra maestra?

Este juego, altamente anticipado, es la secuela de God of War, estrenado en 2018 y que marcó el inicio de una nueva saga para Kratos, esta vez, en tierras nórdicas, con nuevos dioses y un hijo al que educar para evitar que se convierta en lo que él alguna vez fue. God of War ganó el premio a Juego del Año durante la ceremonia de The Game Awards, venciendo a títulos del calibre de Red Dead Redemption 2 , Marvel’s Spider-Man y Monster Hunter: World .

Las reseñas no se hicieron esperar, y tan pronto el embargo quedó levantado, los sitios de prensa de videojuegos subieron sus análisis de God of War: Ragnarok , y con ello, las notas para el juego, que fueron sumadas y promediadas en el sitio web de Metacritic, donde a la hora de la redacción de este artículo, el juego, en su versión de PlayStation 5 , cuenta con una nota promediada de 94.

God of War: Ragnarok suma otra nota alta en la franquicia, en sus títulos lanzados para las consolas de sobremesa. Con un sólido 94, ahora acompaña a God of War de 2005 (94), God of War 2 de 2007 (93), God of War 3 de 2010 (92) y God of War de 2018 (94).

El título estará disponible para las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 9 de noviembre, y todavía puede preordenarse de manera digital en la tienda de PlayStation.