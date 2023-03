Ya probamos Exoprimal: aunque al principio no llamaba mi atención, resulta ser más divertido de lo que parece

Exoprimal es este rarísimo juego de acción en tercera persona en el que controlamos a un personaje personalizable en una exoarmadura, para enfrentar a hordas de dinosaurios que aparecen de portales. Con esta premisa tan particular, Capcom ofrece una nueva experiencia multijugador cooperativa y competitiva que, más que otra cosa, servirá para matar el rato.

Con la beta abierta del juego, en DIEZ GAMING decidimos darle una oportunidad. Su servidor, probó el juego en la plataforma de PlayStation 5, a pesar de que el juego no llamaba para nada mi atención, y la premisa se me hacía muy ridícula (y me lo sigue pareciendo). Aun así, he de decir que Exoprimal resulta en un juego entretenido a ratos, que, aunque no se debe tomar muy en serio, servirá para echarse unas partidas rápidas.