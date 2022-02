$!Ya que estamos todos con la duda: ¿son canon los eventos de Rainbow Six Extraction dentro de su universo?

Desde su anuncio, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction generó todo tipo de preguntas entre los fans de la saga, especialmente luego de que Ubisoft mencionara que los eventos de este juego son completamente canónicos dentro del universo Rainbow Six . Así que surgió la duda, ¿es esto cierto? ¿Realmente ocurrió una invasión extraterrestre luego de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ? Aquí te contamos.

Los operadores Ash, Mira y Thermite continúan formando parte de la saga. Ellos tres aparecen en Extraction, pero no son jugables, son altos mandos dentro de REACT, y cada uno se encarga de una labor específica en la organización. Está demás decir que REACT es una organización formada por varios países y que no cuenta con financiación privada. Aunque nada se nos es explicado cuando jugamos al título.

Si queremos saber qué ocurre y cómo el mundo llegó a esta situación, Rainbow Six Extraction no se molesta en explicarnos, ya que somos nosotros mismos quienes debemos leer toda la información en el códice del juego, lo que demuestra que Ubisoft no se molestó en desarrollar una historia compleja, sino más bien en darle un giro al gameplay, con respecto a su predecesora.

¿Entonces Extraction es canon dentro de Rainbow Six?

Siege tuvo un evento de tiempo limitado en 2018 llamado Outbrek, o la Operación Quimera, que introducía por primera vez el parásito extraterrestre. Este parásito provino de un meteorito que cayó en Truth or Consequences, en Nuevo México, y desató una plaga de monstruos en la zona. El equipo Rainbow Six fue enviado a contener el parásito, teniendo éxito y dejando Truth or Consequences como una zona de cuarentena.

Extraction se lleva a cabo en una línea de tiempo alternativa en la que Rainbow Six no pudo contener el parásito, y más meteoritos cayeron alrededor del mundo, haciendo especial énfasis en Nueva York, San Francisco y Alaska. Toda esta horrible situación llevó a las naciones del mundo a crear REACT, una nueva rama de Rainbow Six que ya no luchan contra terroristas, sino contra extraterrestres.