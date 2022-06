Hora y quién transmite: Costa Rica se juega el partido de su vida contra Nueva Zelanda en el repechaje rumbo a Qatar 2022

Costa Rica y Nueva Zelanda disputarán el próximo martes, en Doha, el partido de repechaje para Qatar-2022. El ganador se quedará con el último boleto en juego para el Mundial, donde quedará sembrado en el Grupo E, junto a Alemania, España y Japón.

El lunes Costa Rica fue despedida por cientos de aficionados, con banderas del país y camisetas de la selección, que salieron a las calles para ver pasar el autobús con los jugadores y el equipo técnico camino al aeropuerto, en medio de un ambiente de euforia.

“El grupo está bastante unido, hemos hecho una selección donde cada uno sabe muy bien cuál es su rol, eso siempre es muy importante.

Sin embargo, restó importancia al papel estelar que ha realizado durante el pasado octogonal de la Concacaf, donde los dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez lograron alcanzar el repechaje tras una remontada espectacular durante la segunda fase del premundial.

“He podido ayudar a mi selección (pero) yo no he hecho ningún gol en la eliminatoria y sin goles no se ganan los partidos, entonces aquí todos somos importantes”, afirmó.