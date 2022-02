Costa Rica ganó a Jamaica y Keylor Navas manda un mensaje claro a los críticos de La Sele

Luego de la importante victoria, el guardameta del PSG de Francia se acordó de los detractores pero no dejó de celebrar este enorme triunfo en tierras jamaiquinas.

“Tenemos tres finales y vamos a ir con todo, este equipo nunca ha dejado de creer, aunque algunos si”, resaltó el guardameta Keylor Navas.

“Para nadie es un secreto que no ha sido fácil. Eso ya es pasado y estamos unidos como grupo, todos tenemos un sueño que es ir al Mundial”, añadió.

Sobre los partidos eliminatorios dijo: “A mí me gusta ganar siempre, es lo que le gusta a todos los futbolistas”.

“Siempre he agradecido a todos los que han creído en mí. No ha sido un trabajo fácil, muchos me han criticada, pero siempre trabajando con humildad”, concluyó Keylor Navas.