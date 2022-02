Así se jugarán las últimas tres jornadas de la Octagonal de Concacaf en marzo del 2022

Después de 11 jornadas culminadas en un abrir y cerrar de ojos, nada más restan tres fechas para que el camino a Qatar 2022 finalice en la eliminatoria de Concacaf.

El proceso está al rojo vivo, cinco selecciones pelean por tres puestos y medio, tomando en cuenta que Honduras, El Salvador y Jamaica están fuera de competencia.

La eliminatoria de nuestra región culminará los últimos días de marzo cuando se disputen las últimas tres jornadas donde la “H” no tendrá nada que jugarse.

El 24, 27 y 30 de marzo son los días donde la Concacaf conocerá los tres clasificados al Mundial de Qatar 2022 y el que peleará el repechaje contra una selección de Oceanía.

En la jornada 12 Honduras visitará a Panamá, en la 13 recibimos a México y en la última cerramos jugando en Kingston, Jamaica, como lo hicimos rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Eso sí, ya ambas selecciones eliminadas.

- Las últimas jornadas del camino a Qatar en Concacaf -

JORNADA 12

24 DE MARZO DE 2022

México vs Estados Unidos

Jamaica vs El Salvador

Panamá vs Honduras

Costa Rica vs Canadá

JORNADA 13

27 DE MARZO DE 2022

Estados Unidos vs Panamá

El Salvador vs Costa Rica

Honduras vs México

Canadá vs Jamaica

JORNADA 14

30 DE MARZO DE 2022

Costa Rica vs Estados Unidos

México vs El Salvador

Jamaica vs Honduras

Panamá vs Canadá