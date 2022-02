Seleccionados de El Salvador reculan y anuncian que se presentarán al juego eliminatorio contra Canadá en el Cuscatlán

Según la carta dirigida al país, el haber revelado esta información ha servido como excusa a la Federación de este país para anunciarles en su reunión por la mañana que no cumplirán con los premios establecidos para esta octagonal donde matemáticamente, con 9 puntos, tiene posibilidades ir al Mundial de Qatar , pero virtualmente están fuera.

Un nuevo escándalo reventó en la Selección de El Salvador y este miércoles sus seleccionados habían anunciado que no se presentarían al duelo programado contra Canadá en el estadio Cuscatlán para las 8:00 de la noche válido por la jornada 11 de la octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

“Como grupo unido. hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones de parte de la Federación. No jugaremos este partido para sentar un precedente y esto no se vuelva a repetir para nosotros”, explicaron en el comunicado que fue publicado por varios jugadores horas previas al partido contra Canadá.

Pero todo eso quedó desvirtuado, pues luego de un primer comunicado, publicaron otro donde afirmaban su compromiso con la Selección de El Salvador y con la afición y que sí se iban a presentar al juego ante Canadá.