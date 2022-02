Exmundialista escocés de ESPN califica de “patética” las condiciones en las que se jugará el USA-Honduras en Minnesota

Craig Burley estaba sumamente molesto y dijo que los que decidieron llevar este partido a Minnesota en una época del año donde no se puede hacer absolutamente nada, “tienen una mentalidad muy pequeña”.

Ante eso, Craig Burley , mundialista con la Selección de Escocia en Francia 98’ y exjugador del Chelsea que ahora trabaja como panelista en ESPN , no se ha quedado callado.

Si para los aficionados no será un partido fácil... Imagínense para los futbolistas: Las recomendaciones que hacen en Minnesota para este juego entre EEUU y Honduras.

“Y si eso no es suficiente para darte la clasificación entonces no es lo suficientemente bueno. Pero no vayas a poner un partido en un área en donde en esa época del año donde el clima y la temperatura son horribles. Eso es tener una mentalidad muy pequeña. Debes pensar más grande que eso. Si le apuntas a estar entre los mejores en el mundo del fútbol, debes pensar mentalmente más alto que este disparate”, soltó.

Y terminó diciendo. “Si yo fuera un jugador experimentado diría: ‘hey, tenemos este juego, un hermoso gran estadio, buen clima, un campo perfecto y salimos y le mostramos a todo el mundo que esos dos partidos anteriores no fueron normales’. Eso deberíamos hacer, no debemos salir a un campo que probablemente estará horrible, con la mitad del estadio vacío, con todo el mundo congelándose y que eso te vaya a dar una ventaja. Eso es patético”.

EL VIDEO DONDE CRITICÓ CON TODO: