$!Bolillo Gómez: “Es inconcebible que un poderoso como EUA te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado”

“Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado. No ha empezado el partido, pero no veo la hora que se acabe. Porque no es para disfrutarlo, es para sufrirlo”, inició contando.

Gómez dice que ha hablado con sus jugadores para hacerles ver que a pesar de las derrotas y la mala racha, no todo ha sido malo.

“Después de la derrota ante El Salvador, cuando uno no gana y pierde y pierde y pierde se vuelve el ambiente muy pesado. Pero no puedo dejarlo caer acá, tengo que mostrar las cosas que la gente no ve cuando se pierde. Cuando se pierde también hay muchas cosas del juego que son importantes, es que ponernos a hablar del equipo con derrotas, pero he hablado con los muchachos y les estoy diciendo que no es como lo pintan, no es como lo hacen ver. Hay todo tipo de información, hay buenas, malas, con mala intención, con falta de conocimiento, tengo que hacer muy fuerte a este equipo y mostrarle con video la realidad de esos juegos”.