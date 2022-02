Presidente de Fenafuth tras el fracaso mundialista: “Tenemos que reflexionar en algunas cosas que estamos haciendo en nuestro fútbol”

Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth, asegura que al igual que la afición hondureña, se siente frustrado por la actualidad que vive la Selección de Honduras, que consumó dos fracasos mundialistas tras Rusia 2018 y Qatar 2022. VER MÁS: Tabla de posiciones de la Eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022 El jerarca de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, tuvo un mano a mano con DIEZ, donde adelantó que esperan seguir con el “Bolillo” Gómez para el 2026, pero siempre revisando qué plan de trabajo piensa ejecutar el colombiano con la “H”. Salomón explica que el Comité Ejecutivo trabajó en conjunto con la Comisión de Selecciones para estar en otras circunstancias y no en la que está actualmente la escuadra hondureña, que está en el hoyo, futbolísticamente hablando. El dirigente hondureño sí explica que se tiene que hacer un análisis en lo que el fútbol nacional está haciendo mal y que a la larga repercute en la Selección de Honduras. Enumeró varias situaciones.

LA ENTREVISTA: ¿Como presidente nunca se imaginó vivir una situación como estas?

Cuando volteamos a ver para atrás veníamos de hacer unos buenos Panamericanos, Liga de Nacional, y todo lo que mirábamos para la mayor se veía bien, antes de la pandemia todo venía excelente, después vinieron unos amistosos, en la final de la Liga Naciones se miró bien la selección. El reflejo futbolístico que vemos hoy no es la capacidad de nuestros futbolistas, creo que tienen mucha más capacidad. Estamos en una situación incómoda, aparte de trabajar en la Federación amamos el fútbol de Honduras y nos duele estar viviendo esto. La preocupación del Comité Ejecutivo y la Comisión de Selecciones es sacar esto adelante, somos comprometidos, no somos irresponsables que creemos que esto no importa. Se ha preguntado usted ¿en qué fallé como presidente o como equipo de trabajo?

Hemos estado platicando con los miembros del Comité Eejecutivo y la Comisión de Selecciones. Uno voltea a ver para atrás y nos sentíamos en confianza después de los partidos de la Liga de Naciones, el partido ante México en Atlanta, sentimos que el equipo que se había preparado para la eliminatoria venía bien. Llegamos al primer partido ante Canadá, de visita, y fue un juego parejo y pudimos haberlo ganado, luego en El Salvador, el equipo venía en buenas condiciones, hubo un tema de decisiones deportivas que se tomaron pero se sacó un punto de visita. Ya luego en San Pedro Sula ante Estados Unidos pues pasó lo que pasó. Caímos en un nivel de desconfianza interna en el grupo de jugadores y cuerpo técnico que nos ha llevado a esto que no logramos salir adelante. Con el equipo que tenemos, sentimos que podríamos estar mejor. Esto nos pone preocupados y tenemos que ver situaciones de lo que pasó para que no vuelvan a suceder. ¿Qué lecciones se han aprendido en este camino?

No hay que sentirse superior a nadie. Todos los rivales son fuertes en las eliminatorias. Tenemos que reflexionar en algunas cosas que estamos haciendo en el fútbol nuestro. Esto es un problema grave de infraestructura del fútbol, tenemos que mejorar las canchas para producir buenos jugadores. En la escuela de entrenadores se ha hecho una inversion fuerte para que los muchachos que vayan saliendo sean jugadores que vengan bien preparados. Tenemos que trabajar en la mejoría del torneo de Liga Nacional, hacerle unas mejorías. Hay que hacer varias cosas para buscar mejorar.

Eso se sabe hace mucho tiempo pero ¿se ha hecho algo realmente para mejorar eso?

Estamos pasando un momento post pandemia que nos lleva a una situación diferente a lo que estábamos antes. En la escuela de entrenadores se ha avanzado mucho. A nivel de infraestructura que eso no está en control de la Fenafuth ni Liga Nacional, tenemos que llegar a acuerdos con alcaldías y gobiernos. Hablo de las canchas de primer mundo, tenemos que trabajar en eso. Hay que aprovechar y trabajarlo ahorita por la gente nueva que está llegando. La Federación está colaborando con el torneo de reservas, se ha reiniciado las ligas menores, eso también es importante. Se ha hecho una gran inversión en el hotel de Siguetepeque para tener una casa donde las selecciones puedan trabajar. Hay un proyecto para San Pedro Sula de una cancha. Hay cosas que se han hecho y muchas que se tienen que buscar para dar un paso de calidad para salir de este hoyo en el que hemos caído. Cuando fracasamos a veces esperamos dos años, pero ahora es no parar y buscar soluciones para sacar a Honduras del hoyo en el que está

Sí, todos el Comité Ejecutivo es gente apasionado del fútbol y están pendientes de lo que pasa, la Comisión de Selecciones también. Todos estamos pensando en cómo salir de esta situación. También es un despertar a la realidad, también los jugadores tienen que dar una parte adicional para poder superar este momento. Nosotros les brindamos todo el apoyo que se le puede dar a una selección para que puedan superar este obstáculo, tampoco quiero despotricar contra algún jugador ni nada, sé que ellos sufren también, pero sí les pedimos ese esfuerzo adicional que se ocupa para superar un problema como el de ahorita. A la afición que de alguna manera se siente frustrada, estos muchachos necesitan su apoyo para poder superar el momento. ¿Usted se siente frustrado por lo que está pasando?

Lógicamente que no nos podemos sentir cómodos, no quisiéramos estar en esta situación, todo el esfuerzo fue para estar viviendo otras cosas, pero nos tocó. Haremos todo lo humanamente posible para sacar esto a flote. No dejaremos de remar ni de nadar hacia el frente para buscar el éxito. ¿Qué cuota de responsabilidad tiene usted como presidente de todo esto?

Definitivamente uno no puede bajarse del barco y decir ‘es culpa de este’, somos un equipo. La Federación, el cuerpo técnico, los jugadores, la prensa, todos somos parte de este equipo y si el mismo no está funcionando, no vamos a ningún lado. Sé que hay cosas que pasaron post pandemia que afectaron, pero somos parte de esto y no nos estamos separando pero tenemos que salir adelante juntos, hasta los dirigentes del fútbol nacional. Tenemos que hacer todos un esfuerzo adicional. Le pedimos el apoyo a la prensa también porque ustedes tienen que decir las verdades que pasan, de este barco no se sale solo sino que unidos y luchando.