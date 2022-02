$!Manual de seguridad de la US Soccer sugiere cancelar partidos por temperaturas gélidas como se pronostica para el Estados Unidos vs Honduras

Y aunque hay reportes de partidos de fútbol más fríos que el de este miércoles, como el que disputó Colorado Rapids y Portland Timbers, en 2018 a -26 , un manual de seguridad de la US Soccer publicado en 2015 sugiere que encuentros de fútbol a este nivel de frío extremo es mejor “cancelarlos”.

La selección de Honduras jugará el partido más frío de su historia ante Estados Unidos en la localidad de Saint Paul, c apital del estado estadounidense de Minnesota , bajo una temperatura de -24 grados centígrados, pero con una sensación térmica -29 y vientos que rondarán los 22 kilómetros por hora lo que hace aún más complicado la práctica de cualquier deporte.

Pese a las condiciones extremas en la que se disputará este partido, un portavoz de la US Soccer informó que no hay planes para que este encuentro eliminatorio sufra un cambio de día.

El moderno estadio Allianz Field, con capacidad para 19 mil aficionados, está acondicionado para tener una calefacción en el terreno de juego que puede llegar a los 55 grados farenheit (12 centígrados) pero esto solo evita que el campo se congele, pero no ayuda a los futbolistas a mantenerse calientes.

Use este cuadro para determinar el nivel de alerta en su ubicación según la temperatura del viento.

* En ambientes húmedos con condiciones más frías, se aceleran las siguientes situaciones. Tenga precaución adicional para reconocer posibles lesiones por frío. (NOTA: estas pautas de WCT fueron adaptadas de la declaración de posición de NATA: Environmental Cold Injuries de Cappaert et al. 2008).

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL RESFRIADO COMÚN

La congelación Es lo que sucede cuando la piel y el tejido comienzan a congelarse. Puede causar entumecimiento, hormigueo o escozor en la zona afectada. La piel también puede perder su color natural, tornándose pálida o azulada. La congelación puede dañar permanentemente el tejido corporal, lo que lleva a la pérdida de una extremidad en casos graves. Las áreas más comúnmente afectadas por la congelación incluyen: nariz, orejas, mejillas, barbilla, dedos de manos y pies. Use calor corporal o agua tibia (pero no caliente) para comenzar a calentar el área afectada.

Reconocer • Hinchazón/Edema • Enrojecimiento o apariencia gris moteada de la piel • Hormigueo o ardor • Ampollas • Entumecimiento o pérdida de sensibilidad Recuperar Calentar gradualmente el área afectada con agua tibia

ADVERTENCIA: • No frote ni masajee el área congelada. En realidad, esto puede aumentar el daño. • No use almohadillas térmicas, lámparas de calor o el calor de una estufa, chimenea o radiador para calentarse, ya que las áreas afectadas están adormecidas y pueden quemarse fácilmente.*Si alguno de los síntomas persiste por más de unas pocas horas, busque atención médica. del departamento de emergencias o médico