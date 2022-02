Fenafuth seguirá apostando por el Bolillo hasta 2026: “No podemos estar cambiando técnicos cada tres jornadas”

“Tenemos que seguir empujando la carreta y seguir para adelante porque si bajamos brazos esto se cae, tenemos que soportar y estar de frente. La frustración la tenemos, pero de nada nos sirve, tenemos que hacer el esfuerzo”, fue una de las frases que Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, ha dicho a DIEZ en entrevista exclusiva.

Después del hecatombe en la Selección de Honduras luego de consumar un fracaso mundialista más, el jerarca de la Federación de Fútbol de Honduras ha salido al frente y alzó la voz para dejar las cosas claras.

Salomón habló con DIEZ y ratificó al entrenador colombiano Hernán Darió “Bolillo” Gómez en su puesto de técnico de la Selección de Honduras. Sí dijo que al final del proceso harán un estudio en conjunto con él pero la consigna de ellos es que el cafetero continúe de cara al camino al Mundial del 2026.

“Tenemos tres partidos adicionales en marzo que tenemos que darlo todo y los juegos amistosos y después la Liga de Naciones que viene adelante. No bajaremos los brazos. Hay puntos torales que puede ser que nos fallaron y la parte psicológica, pero tenemos que superarlos y lo estamos trabajando con el cuerpo técnico”, expuso Jorge Salomón.

Consultado si ha pensado dejar su puesto, dijo. “Yo soy una persona bien responsable en lo que hago, soy comprometido con las cosas que hago, a nivel personal, familiar y profesional. Yo no me voy a tirar del barco, no soy de los que abandona a un amigo en un problema o a alguien en una situación difícil. Abandonar es irse del fútbol, no es así, somos gente que conocemos de fútbol, gente que hemos estado involucrado en esto. El Comité Ejecutivo y la Comisión de Selecciones también son gente de fútbol, nadie se bajará del barco ni tirará la toalla”.