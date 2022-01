$!Bolillo Gómez se refirió a la bronca Najar-Quioto y adelantó que Róchez y Rubio serán titulares ante El Salvador

Y agregó: “Hablamos con los muchacha y les dije; corrieron, se entregaron, ordenaron, crearon opciones de gol, pero el arquero de ellos fue figura y no ganaron. Lo mismo pasó con Costa Rica, con Panamá y el profesor Coito también tuvo partidos así. Es una mala racha, hay que seguir trabajando y trabajando para salir de ella, pero yo tampoco entiendo la posición de Honduras, no es lo que hemos trabajando en la cancha”.

“Esto de acuerdo con él. Y vimos mas claro con los muchachos el video con el partido con Canadá y no nos pasaron por encima, fue parejo, inclusive fue más figura el arquero de ellos que el nuestro. La mayor parte el partido fuimos los que insinuamos en ataque, donde la posesión fue más para nosotros. ¿Que pasa?, que no nosotros tenemos opciones y no la estamos metiendo. El problema es que no estamos concluyendo y teniendo la mala fortuna de en un autogol y en un error nuestro no hacen el segundo por descuidar el hombre de ello que quedó solo. Era una situación que estábamos arriesgando, pero había que ir a buscar el partido”, comenzó contando en conferencia de prensa.

“Hay veces que el pressing no sale siempre y hacerlo en todo el partido es muy difícil, jugar corto también es muy repetido. Por la condición de jugadores que pusimos era para jugar largo, pensamos que por lo que esa Canadá no nos iba esperar, iba a salir a presionar e íbamos a tener espacios y no los tuvimos. El desespero de los muchachos lo tengo yo, lo tienen ustedes (periodistas) y lo tiene el país por no tener los resultados. Pero tenemos jugadores importante, sigo creyendo en estos muchachos”.

“Les he mostrado los videos de los partidos que hemos jugador, les he mostrado que han hecho cosas importantes, que ninguno de los que nos ha ganado ha sido superior. Tenemos dificultades en la cancha para concluir, para hacer un mejor futbol, mas rapido, se hace lento por la dificultad de la cancha. Pero les digo, miren que están corriendo, miren cuando dicen que no se entregan, es mentira. Que cuando dicen que son los peores, es mentira, que cuando dicen que fueron superiores a nosotros es mentira. Esto al futbolista le va dando ánimo y va creyendo. Es cuestión simplemente de meterla”.

Fue consultado sobre lo que espera del equipo rival. “A El Salvador lo he enfrentado varias veces con Ecuador y Panamá y siempre he tenido el mejor concepto que es técnico, dinámico, todos corren ocho puntos, que no hay caminadores, pero han tenido problemas de definición también. Toda la vida lo han tenido, porque capacidad tienen”.

El Bolillo fue consultado sobre este cruce de palabras y no vaciló en responder.

“Yo no leo (el cruce). Me aislo un poquito, cada uno tiene sus gustos. Hay una hoja e historia diferente. Llegar a una selección como está Honduras ahora no es fácil, es complicado. Cuando hablé con el presidente de la Federación me ofreció por esta eliminatoria y le dije que no, que por esta no. Le dije, hagamos un proceso porque si es un milagro y lo hacemos bienvenido, pero es complicado. Decir nombres es fácil, pero mostrar la espalda y ver el momento que tiene esta Selección es muy duro. Tengo dos convocatorias para eliminatorias y estoy en la bolsa de culpables. Sé que los directivos no piensan así, pero cada uno tiene sus gustos”.

No quiso adelantar el 11 titular:

“Estoy diciendo los jugadores que si estarán. Porque voy a conformar, la tengo pensada, trabajada, pero ahora voy a ver que me sale, si me sale bien lo hago, sino la cambio y quedo mal”.