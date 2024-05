Radiografía: El panorama de Honduras a un mes del debut eliminatorio, ¿Quioto regresa? ¿Elis y Bengtson, descartados?

CONVOCATORIA OFICIAL

De momento es un secreto la fecha exacta para conocer la nómina oficial para los encuentros frente a Cuba y Bermuda. La Federación de Fútbol de Honduras, FFH, las oficializa a través de sus redes sociales. Normalmente la convocatoria oficial se conoce dos semanas antes del primero compromiso. Una fecha límite sería el viernes 24 de mayo. Los legionarios ya recibieron sus llamados y están bloqueados.

MICROCICLOS

El cierre del torneo Clausura 2023/2024 generó que las fechas para los entrenamientos con los jugadores locales se complicara. Sin embargo, en el plan de trabajo del entrenador Reinaldo Rueda siguen vigentes los microciclos. Tras la finalización de las semifinales, el 12 de mayo, la Selección tiene contemplado realizar los entrenamientos sin los futbolistas de los clubes clasificados a la final.

¿QUIÉNES REGRESARÁN?

Luego de los pasados enfrentamientos en marzo contra Costa Rica y El Salvador, varios jugadores no estuvieron presentes por diferentes motivos. Luis Palma no estuvo por lesión y sin duda estará presente en la convocatoria oficial.

El mediocampista Kervin Arriaga, descartado por decisión técnica, está realizando destacadas actuaciones en la MLS con el Minnesota United. Romell Quioto, desconvocado en noviembre por indisciplina, levanta la mano para su regreso a la Bicolor por su buen momento goleador. El portero Buba López se recuperó de su problema físico y tuvo un cierre digno con Real España.

¿DESCARTADOS?

La principal baja que tiene Honduras en estos momentos es Alberth Elis, el delantero del Bordeaux se encuentra en proceso de recuperación luego de sufrir un grave traumatismo craneoencefálico y estuvo en coma inducido desde el pasado 24 de febrero. Fue dado de alta, no ha entrenador y sigue en observación. Bryan Acosta sigue lesionado y no ve actividad con el Gaziantep FK desde el pasado 21 de enero por la Liga de Turquía.

Jorge Benguché se fue a jugar a la segunda división de Suiza y desde marzo no juega con Bellinzona. Elison Rivas tampoco sigue en Águilas Doradas de Colombia y no está en el radar luego de su buena actuación ante México. Podrían no estar presentes luego de la última convocatoria oficial: Harold Fonseca, Juan Delgado, Carlos Argueta, Carlos Pineda, José Mario Pinto, Jerry Bengtson, Darixon Vuelto y Douglas Martínez.