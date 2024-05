Tuchel avisó a Kroos y confirma los centrales para el Madrid-Bayern: “Vamos a defender y sufrir”

Preparación

“Quería decir algunas cosas importantes. Hemos tenido un día más de preparación que en el partido de ida y hemos aprovechado para hacer dobles sesiones y preparar tácticamente el partido. Y ahora en el césped hemos hablado de cosas generales. Acabamos de llegar y lo tenemos que disfrutar. Estamos repasando el partido de ida y preparando la vuelta para mejorar. Yo creo que no lo vamos a poder disfrutar, cada uno tiene que hablar consigo mismo en momentos como este. Cada uno de pequeños tenía sus sueños y ahora hemos llegado a este momento, estamos jugando en Madrid. Queremos darlo todo para estar en Wembley”.

El mito del Madrid en Champions

“Hay que jugar el partido, centrados en él. Hablamos del contenido, no del mito que es el Madrid, para no complicarlo aún más. Jugamos mejor en la ida, pero no ganamos. Igual el Madrid tiene un 51% a favor por jugar en casa, pero no puedo explicar el mito del Madrid. A veces me he encontrado con Butragueño, y hace años cuando no había Internet siempre aparecía en los libros Butragueño, y estaba en todas las finales, y yo quería ver sus partidos. Y ahora siempre me viene a la memoria ese imagen, esa camiseta. es uno de los clubes más importantes, pero nosotros también. Es un regalo y una obligación. No jugamos para disfrutar, sino para dar el siguiente paso, que es llegar a la final”.