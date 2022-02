$!Bolillo Gómez confirma su continuidad al frente de Honduras: “Renunciar no, yo no abandono los barcos así”

“Renuncia no es , es una palabra como de sentimiento, dolor, confusión. Muchas veces una recibe una herencia y estoy tratando de sacar lo mejor, buscar el buen camino y al ver ese partido... pero renunciar no, yo no abandono los barcos así”.

El “Bolillo” Gómez no quiso mantener más la duda que existía y pese a que los resultados no son los mejores y las críticas son muy fuerte en su contra, el timonel colombiano se mantiene firme.

Sobre el ambiente que se vive en el país. “A veces uno ve que está oscuro, la gente impaciente, pero la herencia no es mía. Es un momento muy duro y la gente a veces no entiende, el que se siente ese banco y les pase lo que me está pasan a mí. Yo llevo dos convocatorias y ya señalan, pero en todas partes me ha tocado lo mismo: Panamá, Ecuador y al final he salido adelante, pero esto es un proceso largo, no es de la noche a la mañana”.

Luego que en la conferencia reveló que la paciencia se terminaba, ahora asegura que la de él no, pero sí el de la afición hondureña.

“La mía no, los técnicos estamos diseñados para que nos paleen, nos digan de todo y no se sacan los resultados hay críticas. A veces se mira el resultado y no el juego. Nosotros tenemos cosas buenas, pero se destaca más lo malo por los resultados”.

Y agrega: “La gente está impaciente y es normal, la prensa, pero yo a penas tengo tres meses con esta carga, ¿Cuánto tiempo lleva la afición?”.

“Bolillo” Gómez deja claro que: “Yo no soy de tiempos cortos, por eso yo fui claro y este tiempo corto no es agradable para mí, ni el mejor, ni el de la varita mágica que cambia un momento que vive el fútbol hondureño que desde hace mucho tiempo no tiene resultados”.