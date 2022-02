La respuesta de Fenafuth sobre futuro del Bolillo Gómez con Honduras: “El profesor no ha puesto su renuncia”

La Selección de Honduras ratificó ayer su mal momento en la presente eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022, donde después de perder 2-0 ante El Salvador, matemáticamente se le dijo adiós a una posible clasificación.

Tras finalizado el encuentro, el técnico de la escuadra Nacional, Hernán “Bolillo” Gómez, compareció en conferencia de prensa y dejó en duda su continuidad al frente de la Bicolor.

“En la vida uno llega en los momentos inoportunos y ya pasa hacer una profesional agradable a ser complicada y ya no hay respeto, somos señalados y ya no tengo mucho más que decir, pero no nos sale nada, la vida es así”, dijo Gómez.

Luego de estas declaraciones del estratega colombiano, Diez buscó la versión oficial de los directivos de FENAFUTH, y el presidente de la misma, Jorge Salomón, fue muy escueto y directo al asegurar que el “Bolillo” Gómez no ha puesto su renuncia de su cargo. “El profesor no ha puesto su renuncia”.