Minneápolis amanece con temperaturas bajo cero y así estará para la hora del Estados Unidos vs. Honduras

“Es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado. No ha empezado el partido, pero no veo la hora que se acabe. Porque no es para disfrutarlo, es para sufrirlo”, dijo el timonel catracho.

La selección de Estados Unidos pretende aprovechar el factor clima para sacar, ante una Honduras eliminada de Qatar 2022, tres puntos que le permitan mantenerse segundos del octagonal.