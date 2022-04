Keylor Navas pagó la apuesta: Regaló la camisa de Messi a joven jugador de la selección de Costa Rica

No hay duda que Keylor Navas es un gran líder en la selección de Costa Rica y todos tienen su admiración.

Este miércoles el combinado de Luis Suárez se aseguró el boleto para disputar el repechaje al Mundial de Qatar 2022 ante Nueva Zelanda, luego de una segunda vuelta espectacular en la eliminatoria de Concacaf donde ganaron prácticamente todo.

Para celebrar, Keylor Navas tuvo un tremendo gesto con uno de sus compañeros en la selección, más bien fue una apuesta. Y es que Keylor regaló una camisa del PSG y que pertenecía a Lionel Messi, su compañero de equipo.

Jewison Bennette, una de las revelaciones con las que cuenta Costa Rica, fue quien hizo una apuesta con Keylor Navas, misma que él contó.

“Me dio la de Messi firmada por todos los jugadores del PSG. Ayer me iba a cortar el pelo y Keylor me dijo que si me pasaba la cero me daba una camiseta de cualquier jugador del PSG firmada. Me la acaba de dar, me dio la de Messi”, contó Bennette a ESPN.

Más allá de que fue una apuesta, no hay duda que lo de Keylor fue un tremendo gesto con este chico de 17 años, quien juega de extremo en el Club Sport Herediano.

Jewinson Bennette fue parte del conjunto tico que derrotó este miércoles a Estados Unidos en el cierre de la eliminatoria de Concacaf.

Costa Rica buscará el boleto al Mundial en junio cuando se enfrente a Nueva Zelanda en el repechaje, que será a partido único.