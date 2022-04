Kun Agüero y sus locuras en Qatar: Dardo a los que silban a Messi, la jocosa broma a taxista y el elogio a la periodista Morena Beltrán

Fiel a su estilo, el Kun Agüero volvió a dar de qué hablar luego de una entrevista con ESPN desde Qatar previo al sorteo de la Copa del Mundo que se jugará en este 2022. Sergio comentó de todo un poco, pero envió un dardo a todos los que silban a su amigo Lionel Messi: “Si alguien lo putea le voy a decir ‘cállate la boca, vos’. ¿Qué chiflás vos? Andá a jugar”, confesó. OFICIAL: “Hayya Hayya”, la canción del Mundial de Qatar 2022: Así recuerdan a Diego Maradona, leyenda argentina Ambos fueron compañeros desde chicos y aseguró que: “Hablo siempre con él de otras cosas, le pregunto cómo está. Está contento con la Selección, porque como todos, ese título que estábamos esperando, pero sobre todo él, dio un plus de alegría a todos. Sobre todo, a él, que le sacó ese peso de tantos años de querer ganar un título con la Selección. Se nota en la cancha, en la gente, que disfruta mucho más. Eso te da un plus extra”. Y agregó: “Yo veía que, por ahí los comentarios de la gente y periodistas, y nosotros éramos pendejos... Era difícil. Y aunque no creas, molesta. Al jugar sentís esa presión de que están hablando de vos cosas malas. Pero después fuimos aprendiendo a convivir con eso, que no era lo habitual. En otros lados, con jugadores como él, no pasaba. Pero el argentino quiere ganar todo el tiempo, quiere más; y a veces, no se puede todo. Con él nos llevamos bien. Nos hemos peleado, peleas tontas, pero nos cagamos de risa”, rememoró Agüero.

El tema no quedó ahí, el Kun comparó su relación con Messi como la de su pareja: “Nos llevamos bien, porque es como las parejas, porque uno es tranquilo y el otro es loco. Yo era el loco. Si los dos somos iguales, ponele que somos callados, somos los dos unos boludos mirándonos y qué decimos. Nos fuimos haciendo amigos, nos complementamos bien. También nos peleábamos, pero no me enojaba”. El “grupo de la muerte” que podría darse en el sorteo del Mundial de Qatar 2022 Agüero no se podía olvidar de su lado coqueto y en plena entrevista le tiró un elogio a Morena Beltrán, periodista de ESPN que cubrirá el sorteo de este viernes. “Jugás bien me dijeron. Jugás bien... No sé, no te vi, pero me dijeron”. “Qué presión. Robé ahí con un buen pase que metí, pero nada más”, le contestó la chica de 23 años.