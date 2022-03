Horas y quién trasmite: México y EEUU por un boleto, Canadá a confirmar su regreso y El Salvador se aferra al sueño

El Salvador visita a Jamaica por un triunfo que lo mantenga con vida

Agonizante y dispuesto a jugarse sus últimas cartas, El Salvador visitará el jueves a la eliminada Jamaica en la undécima jornada del octogonal de la Concacaf para el Mundial de Qatar-2022.

El encuentro está programado para las 18H05 locales (23H05 GMT) en el estadio Nacional de Kingston y contará con unos 4.000 aficionados a quienes no se les solicitará el comprobante de vacunación contra el covid-19, según informó la Federación de Fútbol de Jamaica.

A tres fechas del final, el octogonal, que otorga tres cupos para Catar-2022 y al cuarto la posibilidad de una repesca contra el ganador de la eliminatoria de Oceanía, es encabezado por la virtualmente clasificada Canadá con 25 puntos.

Detrás vienen México y Estados Unidos con 21, ambos cerca de sellar su boletos al Mundial, seguidos de Panamá (17), Costa Rica (16), El Salvador (9), todavía con chances de llegar al repechaje, y los eliminados Jamaica (7) y Honduras (3).

Horas y dónde verlos:

Jamaica vs El Salvador: ESPN y Telemundo Deportes

Panamá vs Honduras: TSI

México vs EEUU: TUDN, TV Azteca y Televisa

Costa Rica vs Canadá: Deportes TVC