Pokémon GO se adapta a la cuarentena

Niantic la desarrolladora de Pokémon GO ha optado por dejar a los jugadores sin el juego y esta ha implementado diversas medidas para que puedan disfrutar del juego desde sus hogares, haciendo ajustes a la jugabilidad de Pokémon GO.

Ajustes de jugabilidad en Pokemon GO

Pases de inclusión remota

Gracias a estos el jugador podrá acceder a incursiones sin necesidad de estar físicamente presentes así mismo cuando estén en al alcance visual del mapa. Así mismo, las incursiones se toman en cuanto a la hora de completar tareas de investigación que estén relacionadas a las mismas o también a las insignias de logros.



Las Pokémonedas

Estas Pokémonedas era posible únicamente conseguirlas mediante la defensa de un gimnasio, siendo un recurso útil para el jugador, la desarrolladora decidió realizar estos ajustes en referente a este aspecto, es decir dando nuevas formas de conseguir monedas, con esto se podrá conseguir un máximo de 55 Pokémonedas diarias.



Para conseguir Pokémonedas tendrás que realizar actividades.

Actividades para conseguir Pokémonedas

Lanzamiento excelente

Evolucionar 1 Pokémon

Un gran lanzamiento

Usar 1 baya para ayudar a capturar Pokémon

Conseguir una instantánea de tu compañero

Capturar 1 Pokémon

Dar más poder a un Pokémon 1 vez

Hacer un buen lanzamiento

Transfiere un Pokémon

Gana en 1 incursión

Cabe señalar que cada actividad aparece cada día, por lo que el jugador debe estar pendiente esto para no perder ninguna actividad y recoger todas las Pokémonedas.



Otros cambios que destacan en Pokémon GO, son los gimnasios quienes ahora duplican la distancia para que se pueda interactuar con ellos de una manera más fácil. Así mismo, el dar poder a los Pokémon ya no será complicado.



Además, el jugador recibirá una investigación de cada de dia, es decir a medianoche sin la necesidad de girar una Poképarada, cada investigación será diferente ya que estará enfocada a las actividades que se puede hacer desde casa.