La temporada 2 de Pokémon GO ya tiene fecha de lanzamiento  

Desde que salió Pokémon Go ha evolucionado mucho, uno de los aspectos que más hasta hoy y que no estaba disponible al inicio son los combates, siendo el máximo exponente la Liga de Combates Go, la cual permite enfrentarse de manera aleatoria contra los entrenadores que se encuentran alrededor del mundo.



Y oficialmente se anunció finalmente los detalles y el inicio de Pokemon Go la Temporada 2 de la Liga de Combates GO, está arrancará el lunes 11 de mayo. La segunda temporada promete traer muchas novedades y una de ellas es que incluye la nueva Copa Premier, que viene siendo como la Liga Master Ball.



Ver: Novedades de Call Of Duty temporada 6



Pokémon GO también comunicó que esta temporada irá rotando de liga para esto se dió a conocer el calendario de la temporada, así mismo adelantaron que la Temporada 3 podría llegar a principios de Julio.

Calendario de la Temporada 2 de la liga de Combates Go de Pokemon Go

Liga Super Ball: lunes 11 de mayo hasta el lunes 1 de junio de.

Liga Ultra Ball: lunes 1 de junio hasta el 22 de junio.

Liga Master Ball: lunes 22 de junio hasta el lunes 6 de julio.

Las tres ligas y la Copa Premier: lunes 6 de julio hasta el lunes 13 de julio.

La Temporada 3: empezará el lunes 13 de julio de 2020



Cabe señalar que en esta temporada se podrá disfrutar de la Copa Premier, la primera Copa de la Liga Combates GO. Al igual que en la Liga Master Ball, no habrá límite de

Ver: League of Runeterra ya disponible para PC y Dispositivos móviles.



Puntos de Combate para competir en la Copa Premier. Sin embargo, no podrán participar los Pokémon Legendarios y Singulares. Por lo demás, se respeta todo el formato, hasta cómo se determinan los rangos y las puntuaciones.



Podrán disfrutar de combates entre entrenadores por medio de código QR.

Novedades de la Temporada 2 de Pokémon GO

El sistema de recompensas de la Liga de Combates GO, ahora se podrá lograr un encuentro de recompensa con un Pokémon tras la tercera victoria en el modo básico de recompensas o tras la primera victoria del modo premium de recompensas.



Se ha modificado el sistema de clasificación. Ahora se necesitarán más victorias para llegar a los rangos 4, 5, 6 y 7.



Algunos de los encuentros de recompensa garantizados serán diferentes en la Temporada 2. Encontrarás a estos Pokémon en los rangos que se indican:

Stunfisk a partir del rango 4.

Rufflet a partir del rango 8.

Scraggy a partir del rango 9.

Los entrenadores que termine la Temporada 2 en el rango 7 o superior, recibirán una MT de ataque rápido de élite en lugar de una MT de ataque cargado de élite.



También los combates de entrenador tendrán actualizaciones, estos ahora podran iniciar combates de entrenador a traves del codigo QR desde cualquier parte e independientemente del nivel de amistad entre entrenadores.