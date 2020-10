Destiny 2: Beyond Light prepara su lanzamiento en noviembre

Bungie tiene una nueva expansión en el horizonte con Destiny 2: Beyond Light. Junto con una nueva historia y Exotics, trae un nuevo destino en Europa y una reunión tan esperada con The Stranger from Destiny 1.

Luego está la redada, Deep Stone Crypt, que el desarrollador ha confirmado que se lanzará el 21 de noviembre.

Eso es 11 días después del lanzamiento de la expansión y probablemente no haya tiempo suficiente para que el jugador promedio se mueva. Para el jugador incondicional, debería ser suficiente para participar en la carrera por completar la Primera del Mundo.

Al igual que en las incursiones anteriores, el modificador del modo Concurso estará activo y los equipos deben apuntar a 1230 Power para tener una oportunidad. Dicho esto, todavía estarán limitados a 20 de poder por debajo de cada encuentro y el poder de artefacto también se desactivará.

Marcas importantes se unen en apoyo a los eSports

Incluso si logras ir más allá de 1230 Power, no proporcionará ninguna ventaja para el encuentro final. El modo de concurso estará activo durante 24 horas, lo que debería facilitar la incursión para la población en general.

Además, en lugar de coronar instantáneamente a los ganadores este año, el desarrollador "dedicará más tiempo a validar la carrera del equipo de acabado". Así que, como de costumbre, no trates de hacer trampa o romper las reglas.

Destiny 2: Beyond Light saldrá el 10 de noviembre para Xbox One, PS4, PC y Google Stadia. Las actualizaciones de Xbox Series X / S y PS5 para el juego llegarán en diciembre.

Bungie apunta a vendedores de trampas

Perfect Aim es conocido por vender trampas para varios tiradores en línea, incluidos Counter-Strike y Battlefield. Durante el fin de semana, se eliminaron los trucos de Destiny 2 del sitio, citando un aviso de cese y desistimiento de Bungie.

El paquete ofrecía anteriormente aimbot, wallhack, teleport y otras herramientas de trampa. Como parte del cese y desistimiento de Bungie, señaló que el uso de estos trucos va en contra de los términos del acuerdo de servicio del juego.

No hay noticias sobre una ola de prohibición que vaya junto con esto, pero es probable que cualquiera que haya estado usando estas herramientas anteriormente ahora sea el objetivo del sistema anti-trampas de Destiny 2.

Armas legendarias primarias

Rifles automáticos

Historia de horror

Hombre lobo Braytech

Séptima carabina de serafín

El camino hacia adelante

El invocador

Promesas falsas

Vínculo antiguo

Hambre que roe (solo variante de la temporada de llegadas)

Oráculo imprudente

Repetidor de pluma de acero

Rifles Scout

Transfiguración

Vigilancia nocturna (solo variante de temporada de llegadas)

El erudito

Garras del águila

Patrón de las causas perdidas

Rifles de pulso

Hueso vibrante

Última perdición

Procedencia sagrada (solo variante de temporada de llegadas)

Negación fría

Cañones de mano

Nación de las Bestias

Daga de Crimil

Evangelio antiguo

Jack reina rey 3

The Old Fashion (solo variante de Season of Dawn)

Séptimo Seraph oficial Revólver

Promesa terrible (solo variante de la temporada de los dignos)

Verdadera profecía

IKELOS_HC_v1.0.2

Metralletas

Frente frio

Séptimo Seraph VY-7

Velocidad de escape

IKELOS_SMG_v1.0.2

Víbora de la muerte

Brazos laterales

Solitario

Breachlight

Juicio del viajero 5 (solo variante de Season of Dawn)

Zopilote

Última esperanza (solo variante de Season of Dawn)

Sorteo de Enigma

Séptimo Seraph SI-2

El remedio del tonto

Arcos

Redención acumulada

Escoria susurrante

Mordedura de arsénico-4b

Tiranía del cielo

Punta del ciervo