Conoce los mejores juegos gratis para Xbox One

Está por terminar una generación de Microsoft con Xbox One para entrar al nuevo lanzamiento que se aproxima este año con la Xbox Series X, sin embargo, no se puede negar que Xbox One ha logrado horas inolvidables de juego. Así que para que sigas disfrutando te damos a conocer la lista de los mejores juegos gratis para Xbox One.

Juegos gratis de Xbox One más populares

Fortnite

Fortnite el juego multijugador con más usuarios en el mundo de los videojuegos también está disponible en Xbox One. Este es completamente gratuito en el que tus amigos y tú podrán colaborar para crear un mundo de ensueño así como también podrás luchar para ser los últimos en pie. Al jugar al modo Battle Royale y al modo Creativo gratis.



Fortnite es uno de los videojuegos más populares.

Destiny 2: Nueva Luz

Si lo que buscas es una experiencia de combate de un shooter en primera persona Destiny 2 es una buena opción, podrás explorar los misterios del sistema solar y desatar todas las habilidades elementales contra enemigos sumamente poderosos.



La versión gratis de Destiny 2 Nueva Luz incluye La Guerra Roja, La Maldición de Osiris, El Estratega, todos los Ocasos del Año 1, todas las raids del Año 1 y todas las armas y equipo exótico del Año 1. Es decir, todos los contenidos del Año 1. A eso sumamos modos como Gambito, la Casa de las Fieras o las Forjas de la Armería Negra



Si los juegos shooter son tus preferidos Destiny 2 es una gran opción.

Realm Royale

Un título pensado para jugar en grupo, con estrategia de base y una gran variedad en tipos de escenarios. Realm Royale apuesta por torres, junglas, nieves, invocaciones de monturas.



Este se considera uno de los mejores royale en equipo, donde puedes llamar a tus amigos para jugar en conjunto formando un grupo con cuatro clases únicas trabajando en grupo podras ganar la codiciada corona del Gran Campeón.



En Realm Royale podrás disfrutar con tus amigos de un gran combate.

Dauntless

Dejando a un lado los videojuegos shooter la variedad de juegos gratuitos también tiene en rol, Dauntless ha sido el juego gratuito más completa esto gracias a Epic Games quien está detrás de los Slayers que es la forma que se le conoce a los cazadores quienes están en busca de monstruos Behemoths.



Tu seras todo lo que se interpone entre tu mundo y los Behemoths que quieren devorarlo, tendrás que pelear contra monstruos enormes, forjar poderosas armas y crear una armadura a partir de las mismas criaturas que asesinas, todo gratis dentro de un enorme mundo en línea. La partidas son rápidas estas no suelen pasar de los veinte minutos.



Puedes ser el mejor cazador del juego con las armas que puedas conseguir en el.

Apex Legends

Este juego gratuito tiene mucha similitud con Fornite haciendo referencia a la moneda interna y al pase de batalla, pero Apex Legends a través del juego hace ver que es único, con un sistema de disparos exquisito y las señas de identidad de Respawn Entertainment en cada esquina del juego.





Este videojuego se caracteriza por tener una cierta similitud con Fortnite.

Killer Instinct

Killer Instinct es uno de los mejores juegos de la generación, con su acción desmedida en esta versión gratuita que incluye todos los modos de un jugador sin pasar por caja, incluido el modo online. El juego cuenta con 20 escenarios y una serie de luchadores gratuitos que van rotando; el resto, puedes ir comprandolos por separado o en lote.



Juega todos los modos con un luchador gratuito, incluido multijugador en línea. Los luchadores están disponibles para comprar de manera individual o conseguir todo el reparto con un conjunto.

Path of Exile

Este videojuego pertenece al género de rol y estrategia un juego de la vieja escuela pero sumamente entretenido Path of Exile no pasa de moda y su contenido sigue creciendo. La versión gratuita del juego incluye un buen nivel surtido de opciones en el plan gratuito, tanto como habilidades y objetos valiosos que se podrán conseguir a base de la perseverancia.