Carlos Vives, amigo de Shakira, confiesa el estado en el que se encuentra la cantante tras separarse de Piqué

Shakira atraviesa un complicado momento a nivel personal luego de confirmar su separación con Gerard Piqué. La cantante colombiana vive un duro proceso tras una relación de 12 años en la que tuvo dos hijos en común con el futbolista catalán.

Carlos Vives, autor de la canción ‘La Bicicleta’ junto a Shakira, reveló en la celebración de los 30 años de la radio musical ‘Cadena’ el estado emocional de su gran amiga.

“Está triste. Está pasando un momento muy difícil”, dijo el artista cafetero sobre su compatriota, con la que colaboró en uno de los hits que más estuvo pegado en 2017.

Carlos Vives también fue preguntado por la supuesta indidelidad de Piqué y solo tuvo buenas palabras para el defensor del Barcelona, al que conoció durante los últimos años.

‘‘No, no, no... El que yo conocí, no. Es una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre fue muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño’’, comentó.