Claudia Bavel ‘traiciona’ a Casillas y revela sus audios más íntimos: “Me dijo que si yo estaba dispuesta...”

Bavel tampoco tuvo problemas para desvelar intimidades llegando a reconocer que Casillas “es mejor futbolista que amante” La catalana también comentó cómo fue el día que los captaron juntos: “Cuando hicieron las fotos sabíamos que había prensa, me dijo que sonriera y actuase con normalidad. Él me envió la publicación, le envié un audio y ya no respondió. Estoy dolida”.

También hablan sobre los ‘likes’ de Casillas a las amigas de la modelo y todas las pruebas confirman que sí hubo romance entre ambos.

Asimismo, Bavel relata que Iker le preguntó en diciembre si quería ser madre. “Por mi trabajo quizás no quería, le comenté que mi idea no era ser madre, y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuviera 15 o 16 años, volver a ser padre. Me dijo que si yo estaba dispuesta a ser madre”.