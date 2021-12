¿Nueva pareja sorpresa? La hija de Luis Enrique es vinculada con el futbolista del Manchester City Ferrán Torres

Según varios medios el jugador del Manchester City y la española llevan varios meses saliendo como pareja y esa es una de las razones por la cuales en deportista quiere regresar a jugar a España.

La distancia que existe entre ellos complica un poco las cosas, ya que la joven de 21 años reside en Barcelona y el centrocampista, también de 21 años en Manchester y su familia también vive en Barcelona

A falta de confirmación oficial por parte de alguno de los protagonistas, lo que está claro es que Ferrán Torres mantiene una muy buena relación con Luis Enrique, quien es técnico de la selección de España.

En una reciente entrevista con el diario ABC decía esto del técnico: “Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza”.