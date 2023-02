Video: Piqué y su novia Clara Chía son expulsados de un restaurante... ¡porque el dueño es fan de Shakira!

Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a ser tendencia en las redes sociales. Tras la mediática ruptura del exjugador con Shakira y las contantes indirectas de la cantante, la nueva pareja vive en el foco de la noticia.

Todo comenzó a saltar por los aires cuando Shakira, con colaboración de Bizarrap, sacó su nueva canción dedicada para su ex y su novia. “Clara-mente no es como suena” o “Clara-mente es igualita que tú”. Desde entonces no hay respiro para ellos.