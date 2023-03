Shakira arrasa en The Tonight Show de Jimmy Fallon y lanza otra pulla para Gerard Piqué

Si bien ambos hablaron de varios temas, una vez más el que despertó la atención de todos fue la reacción de la cantante a las preguntas de su ruptura con Gerard Piqué. Nuevamente, el exjugador del Barcelona se ha llevado un dardo de la colombiana.

Para comenzar, Shakira contó cómo tuvo contacto con Bizarrap. “Él me envió un mensaje privado, pero no lo vi hasta como tres meses después”. Esto lo confirmó el argentino: “Sí, tardaste como dos meses en contestarme”.

Entre risas, la artista dijo que no fue a propósito, solo que no está acostumbrada a mirar la bandeja de mensajes privados. Sin embargo, la espera mereció la pena: “Solo estoy esperando que alguien me pellizque y me despierte de este sueño. Es increíble sentir la reacción de tanta gente”.