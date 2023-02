Shakira revela su verdadero objetivo: destruir a Clara y Piqué, “si ella supiera que me buscas todavía”

Salió a la luz una de las canciones más esperadas del año: ‘TQG’ de Shakira y Karol G. El tema se enmarca dentro del álbum de la creadora de ‘Tusa’ o ‘Bichota’: Mañana será bonito. Como no podía ser de otra manera, ha causado una gran polémica.

‘La bichota’, como se la conoce en este sector, es toda una experta en componer canciones de despecho, odas a la venganza para superar a toda costa una ruptura. En ‘Mamii’, su canción con Becky G, nos encontramos frases tan contundentes como: “De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques...” o “No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular”.

Aunque para saber si es cierta esta información aún hay que esperar, lo que si conocemos es que Sony Music ha afirmado que posiblemente se retrasaría. Pero lo que sí se sabe es que su “partner in crew” será Karol G.

Sin duda, de esta gran colaboración nos podemos encontrar de todo menos “algo light”. Una combinación explosiva entre colombianas que esperamos que salga más pronto que tarde.

Letra completa de Shakira y Karol G - ‘TQG’



La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

Bebé qué fue, no pues que muy tragaíto’

Ese buscándome el lao, si sabes que errores yo no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió pero yo estoy puesta para lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró ahora ya no eres bienvenido

Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río

No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte

haciendo dinero como deporte, te mando la cuenta de los shows

ya perdí mi pasaporte, estoy más dura dicen los reportes

Ahora quieres volver, se te nota, te crees ahí que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande ‘la bichota’

Bebé qué fue, no pues que muy tragaíto’

Ese buscándome el lao, si sabes que errores yo no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito