¿Hay más boletos? Supremo revela nuevos detalles del partido de tiktokers y el show de medio tiempo: ¡Habrá VAR!

Durante la conferencia, <b>Supremo</b>, capitán de la selección de Honduras, reveló una particular condición impuesta por Ricky, su contraparte salvadoreña: “Una de las condiciones que me puso Ricky es que no podía convocar a ningún creador de contenido que no haya ido a El Salvador”.Y no fue la única regla curiosa. También se estableció que: “Los primeros 25 minutos solo jueguen los tiktokers 'malos' porque no quieren que juegue Brayan 'La Playa', porque es el único que los para. Entonces tengo que saber a quién voy a meter en el 11 titular, más que todo en defensa”, confesó <b>Supremo </b>entre risas.