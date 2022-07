¡Increíble! Chica se encuentra a Lionel Messi en Ibiza y hace esto: El video se hizo viral en todo el mundo

Lionel Messi pasa sus días libres junto a su familia y amigos en la famosa playa de Ibiza. El argentino es muy amable con los fanáticos que llegan a saludar, pero no espera que se equivoquen con su nombre.

El jugador vivió un momento curioso y que luego se hizo viral luego de que una chica lo llamara “Leonardo Messi”. Así pasó todo durante las vacaciones de La Pulga.

“Vine a ver a David Guetta a Ushuaia (Discoteca) en Ibiza y miren a quién me encontré... No me lo puedo creer”, relataba mientras filmaba en modo selfie. Acto seguido, dio vuelta la cámara y enfocó al sector VIP: “O sea... ¿Qué? ¿Sos vos Leonardo Messi? Te amo. Antonela, ¡qué diosa!”, dijo la chica en el video.