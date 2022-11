Wanda Nara rompe el silencio, se quiebra por Icardi y destroza a la China Suárez: “Me duele porque soy una persona que cree en el amor”

En 2021 explotó todo para Wanda Nara, desde ese año comenzaron los escándalos en torno a ella y su pareja Mauro Icardi: el Wandagate, que tuvo como protagonistas a la pareja y Eugenia “La China” Suárez.

Eso llevó a la separación y ahora en una entrevista para la televisión italiana, Nara abrió su corazón y habló de la angustia que vivió durante todo este tiempo.

Wanda confirmó que está soltera y sin tapujos dedicó unas palabras para la China Suárez, la chica que le daño el matrimonio con Mauro Icardi.

“Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto...’”, sostuvo con un nudo en la garganta que le impidió seguir el relato. “Que conoció a esta chica...”, la ayudo a seguir la conductora.

Y siguió: “Me dijo que no era una chica normal, por así decirlo. Era una chica que en la Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja”.