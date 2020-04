Michael Jordan y las confesiones sobre su nuevo documental: "Pensarán que soy una persona horrible"

ESPN y Netflix estrenarán el próximo 19 de abril, los primeros dos capítulos de 'The Last Dance', el documental que narra en 10 episodios cómo consiguieron el último anillo del tricampeonato de la NBA Los Chicago Bulls de Michael Jordan.

La crónica de ese título se hizo en 10 mil horas, dentro de el hay entrevistas con más de 100 personas, pero Jordan no está tan emocionado por su estreno mundial.



Michael está convencido de que el documental lo dejará expuesto ya que no mostró ser el mejor compañero en esa época, todo por su ambición de ganar ese tercer anillo que sería histórico.

Michael Jordan ganó seis títulos de la NBA con los Chicagos Bulls.



La leyenda de los Bulls y la NBA siempre fue una persona competitiva y mostró ansias por los triunfos, esas ganas lo llevaron a tratar "mal" a sus compañeros queriendo contagiar esa fiereza por conseguir la victoria.

"Cuando la gente vea todo este material no estoy seguro que vayan a entender por qué era tan intenso, por qué hacía todas esas cosas. En definitiva, por qué decía las cosas que decía y actuaba de esa manera", comentó Michael Jordan a una entrevista concedida a The Athletic.



Y agregó más a su confesión: "Cuando la gente vea la forma en que traté a Scott Burrell va a pensar que soy una persona horrible. Pero tiene que darse cuenta de que la razón por la que le trataba así es porque necesitaba que fuera duro en los playoffs. Allí nos íbamos a enfrentar a Miami, a Indiana o a Nueva York. Necesitaba ser duro y yo necesitaba saber que podía contar con él. Y ese es el tipo de situaciones donde la gente me va a ver actuar de la forma en que lo hacía en los entrenamientos y no lo van a entender".



La forma de trabajar de Michael Jordan lo llevó a ser considerado el mejor jugador de la historia de la NBA, en su historial tiene seis anillos conseguidos, todos con Los Chicago Bulls.

Rodman "El Gusano", también hizo sus confesiones sobre ese equipo

Dennis Rodman mostró su gran nivel en las duelas con los Chicago Bulls junto a Michael Jordan y Scottie Pippen. En entrevista con Diario MARCA reveló lo qué pasó dentro de ese equipo, su relación con Madonna y las tres veces que se rompió el pene.

Dennis Rodman, fue traspasado de los San Antonio Spurs a los Bulls, con el equipo de Chicago logró ganar tres campeonatos consecutivos de la NBA, pero no hablaba con sus compañeros "era divertido pero durante tres años no crucé una sola palabra con ninguno de los dos fuera de la cancha".

Y siguió: "Michael era el anotador, Scottie era Robin y yo era el tipo que recogía la basura. Nos complementábamos muy bien en la cancha".