¿Relaciones sexuales antes de un partido de fútbol? Un andrólogo corrige a Antonio Conte: "Sí, con mesura"

¿Relaciones sexuales antes de un juego ? “Con el menor esfuerzo posible, solo con tu pareja o tu esposa, para que no te veas obligado a rendir excepcionalmente. ¿La posición? Mejor si está arriba ”, Antonio Conte dicta las reglas sobre el sexo en una vieja entrevista.

Estas son reglas que el técnico del Inter sigue recomendando a sus jugadores en la actualidad. Pero, ¿sigue siendo cierto el dicho de Muhammad Ali de que la abstinencia sexual mejora el rendimiento deportivo? “Es un falso mito”, explica sin dudarlo la Dra. Andrea Cestari, andróloga, directora de la Unidad Operativa de Urología y Andrología del Auxologico Capitanio de Milán.

Entonces, ¿no es cierto que tener relaciones sexuales antes de una competencia puede, digamos, quitarle todas las energías?

“Todo depende de lo que entendamos por relaciones sexuales. Está claro que lo que es una actuación normal, habitual, por así decirlo, con una duración limitada de tiempo, es algo diferente a una noche de pasión y, a diferencia de ésta, no afecta al rendimiento deportivo. Si, por el contrario, estamos hablando de algo que consume más tiempo y energía, seguramente también haya reflexiones sobre el desempeño del día siguiente. Pero esto no solo es cierto para los deportistas profesionales, sino también para aquellos que simplemente tienen que ir a la oficina al día siguiente ”.







Entonces, ¿el problema no es tanto la relación sexual en sí misma como quizás experimentar con posturas inusuales que pueden ser exigentes a nivel muscular?

“Sí, es mejor ceñirse a una práctica habitual. La invitación de Conte a tener relaciones solo con sus esposas en este sentido es cierta, porque generalmente en este caso hay relaciones que podríamos definir como estándar, consolidadas, regulares y generalmente más cortas. Por el contrario, si tienes una relación con una mujer con la que no tienes una intimidad similar, puedes llevarte a actuaciones más exigentes y más largas y al día siguiente puedes ser menos eficiente no solo para el partido, sino en general. ”.

¿Hay aspectos positivos de tener una relación antes de una actuación deportiva?

“Sí, porque nos enfocamos en otra cosa, liberando la mente de pensamientos relacionados con el rendimiento deportivo. Además, durante las relaciones sexuales se liberan endorfinas, sustancias químicas producidas por nuestro cerebro que nos hacen sentir bien, contribuyendo a nuestro bienestar físico, mental y mental ”.

Entonces, una relación la noche anterior puede estar bien, pero ¿a las pocas horas de la carrera?

“Eso sería mejor evitarlo, incluso si una relación a corto plazo no afecta el desempeño. Lo importante, como en todas las cosas, es la moderación. Por ejemplo, evite el uso de medicamentos como Viagra o Cialis por el simple hecho de tener más rendimiento sexual antes de una reunión importante. En resumen, la abstinencia antes del rendimiento deportivo ciertamente ya no se recomienda , siempre que la relación sexual esté lo suficientemente alejada de ella y sea, como dice Conte, de corta duración. Pero no porque el sexo en sí mismo duela o esté cansado: el verdadero enemigo del rendimiento es el esfuerzo físico, ya sea una relación o una carrera de 10 kilómetros.