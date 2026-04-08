Una amarilla y se pierden la vuelta: los 11 jugadores del Barcelona-Atlético que están apercibidos

Ambos equipos podrían quedarse sin importantes figuras en caso de que vuelvan a ser amonestados.
La gestión de las amarillas aparece como un factor determinante que puede impactar directamente en el armado de los equipos para la definición de la serie.
Barcelona y Atlético de Madrid se vuelven a cruzar esta noche en la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou. Ambos equipos tienen importantes jugadores apercibidos que deberán tener cuidado para no perderse el partido de vuelta la próxima semana.
En una serie de 180 minutos, cualquier ausencia en la vuelta puede inclinar la balanza y condicionar el resultado inicial. Los técnicos deben gestionar la carga emocional, las tácticas y el rendimiento de su once inicial.
El cuadro de Diego Simeone es el más comprometido en este aspecto. Ocho de sus jugadores están en la cuerda floja y podrían perderse la revancha en el Metropolitano si ven una amarilla este miércoles.
Algunos de ellos cumplen roles clave tanto en defensa como en la generación de juego, lo que representa un conflicto táctico para el 'Cholo'. Tal es el caso de Thiago Almada, que si hoy es amonestado no estará para la cerrar la eliminatoria.
Marcos Llorente, que se perdió el partido de Liga ante Barcelona por una sanción, volvió a la convocotaria y se encuentra a tan solo una amarilla de no disputar la vuelta de los cuartos de final.
La línea defensiva es la más tocada en el Atlético, pues Robin Le Normand se perdería la revancha si es amonestado hoy en el Camp Nou.
Lo mismo sucede con Clement Lenglet. El central francés, con pasado azulgrana, tendrá que ir muy justo en sus entradas para evitar que le muestren el cartón amarillo.
Marc Pubill se ha ganado un puesto titular en la zaga rojiblanca, pero tendrá que contenerse para no ser amonestado.
Matteo Ruggeri, lateral italiano zurdo que disputa su primera temporada como rojiblanco, tiene la complicada tarea de intentar frenar a Lamine Yamal por ese costado y se encuentra apercibido.
Giuliano Simeone, el hijo del 'Cholo', viene de marcarle a los catalanes en la derrota de su equipo por 1-2 en LaLig, y esta noche deberá tener mucho cuidado porque una amarilla y se pierde el siguiente encuentro.
Del otro lado, el Barcelona tampoco está exento de riesgos, aunque en menor medida. A diferencia del Atlético, tan solo cuatro futbolistas blaugranas están al borde de la suspensión y uno de ellos es nada menos que Lamine Yamal.
Gerard Martín, que había sido expulsado en el partido de Liga, aunque el VAR finalmente le perdonó la roja en una decisión polémica, también se encuentra en la cuerda floja.
Fermín López se podría perder el duelo en el Metropolitano si es amonestado. Todo apunta que comenzará en el banquillo, ya que Hansi Flick probó con Dani Olmo en el último entrenamiento.
Por último tenemos a Marc Casadó. El canterano ha perdido protagonismo, aunque si llega a jugar tendrá que estar justo en la marca para no ver la amarilla.
En una serie tan pareja, perder variantes puede resultar determinante y perjudicar el armado de un equipo, dentro de todo, consolidado y regular en resultados.