El escándalo de Romario en Brasil: así engañó a su novia de 25 años con su mejor amiga

El exdelantero volvió a protagonizar una ruptura mediática con su pareja Tiffany Barcelos, una joven que conoció a principio de año.
El exdelantero de la selección brasileña volvió a protagonizar una ruptura mediática con su pareja Tiffany Barcelos, una joven que conoció a principio de año.
Romario, exfutbolista brasileño y campeón del mundo, volvió a ser tendencia en su país y no por sus anécdotas de su etapa como jugador, sino por una nueva ruptura sentimental tras ser acusado de infiel.
Según reportaron medios locales como Extra, Romario engañó a su novia Tiffany Barcelos (izquierda) con una de sus mejores amigas Barbara Cavalcanti (derecha) en un destino turístico, donde fueron vistos muy cariñosos.
Tiffany Barcelos es una estudiante de odontología de 25 años que tuvo un romance con Romario (60 años)y compartía una gran amistad con Barbara Cavalcanti, la tercera en discordia de esta supuesta traición.
La noticia se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, donde la reacción de Barcelos, dejando de seguir a ambos en Instagram, fue interpretada como confirmación del quiebre.
La relación entre Romario y Tiffany Barcelos había comenzado a principios de este 2026 y se mantuvo visible en las redes sociales y apariciones públicas. La pareja compartió viajes a diferentes destinos y participaron juntos en actividades sociales, como partidos de fútbol en Río de Janeiro.
Durante esos meses de noviazgo, el exdelantero elogió abiertamente a la estudiante, refiriéndose a ella como una persona "hermosa y maravillosa". Parecía que la relación sentimental era de color de rosa con la joven.
Sin embargo, las sospechas sobre la infidelidad surgieron a partir de un viaje de Romario a la isla Fernando de Noronha para participar en la segunda Copa Noronha de Footvolley. Barcelos no fue incluida en el grupo de invitados, pero sí su amiga Barbara Cavalcanti.
La decisión de Romario de no integrar a su pareja en el viaje, sumada a la presencia de Cavalcanti, motivó que Barcelos optara por distanciarse, pues se habría enterado que el exjugador la engañó con su amiga en ese viaje.
Testigos aseguraron que, durante la estadía en la isla, Romario y Cavalcanti fueron vistos tomados de la mano en público, lo que avivó las especulaciones sobre la relación entre ambos. Ella publicó fotos desde el lugar y presumiendo su figura.
Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a Romario y Cavalcanti en compañía de amigos, y la ausencia de Barcelos se hizo evidente entre los seguidores de la pareja.
La reacción de Barcelos en redes marcó el final del vínculo. La estudiante dejó de seguir tanto a Romario como a Cavalcanti y eliminó comentarios que había realizado en sus publicaciones anteriores, lo que fue interpretado como una declaración tácita de ruptura.
El fin del romance genera repercusión por la notoriedad de los protagonistas y por el trasfondo de la supuesta traición, descrita por fuentes cercanas como un episodio "especialmente doloroso" para Barcelos por tratarse de su amiga Barbara Cavalcanti.
En el pasado, la ahora expareja del brasileño había realizado viajes en conjunto con Cavalcanti, y las tres figuras aparecieron juntas en fotografías que circularon durante la etapa inicial de la relación.
Cabe mencionar que Cavalcanti acompañó a Romario en una entrevista que le realizó a su compatriota Gabriel Jesus en Inglaterra.
La vida sentimental de Romario se ha caracterizado a lo largo de los años por una alta exposición mediática y cambios frecuentes de pareja.