¡Ya son 91 canchas! Condepor inaugura recinto deportivo en Marale, Francisco Morazán

Condepor habilitó la cancha de usos múltiples en Marale, Francisco Morazán.

2025-11-27
    ¡Quedó espectacular! Las fotos de la inauguración de la cancha multiusos en Marale, Francisco Morazán.

    El comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, realizó la supervisión final de la nueva cancha de usos múltiples en Marale, Francisco Morazán.

    Durante su visita, Moncada confirmó que la infraestructura deportiva cumple todos los estándares técnicos exigidos, lo que garantiza un espacio seguro y funcional para el desarrollo de diversas actividades recreativas.

    La cancha ya se encuentra habilitada para el uso de niños, jóvenes y adultos del municipio, quienes por años habían solicitado un espacio adecuado para fomentar el deporte y la convivencia.

    El comisionado destacó que este proyecto responde a la visión gubernamental de fortalecer el tejido social, apostando por la creación de espacios que permitan el crecimiento integral de las comunidades.

    Además de entregar la obra, Moncada también distribuyó indumentaria deportiva a líderes comunitarios, como parte del apoyo continuo a distintas iniciativas locales y grupos organizados de la zona.

    La presencia de autoridades locales y comunitarias reflejó el impacto positivo que genera esta obra, pues la cancha será punto de encuentro para torneos, entrenamientos y actividades sociales.

    Con esta intervención, CONDEPOR suma un total de 91 canchas renovadas a nivel nacional, mostrando avances significativos en la meta de modernizar la infraestructura deportiva del país.

    En la actividad estuvieron presentes precandidatos de Cedros, San Ignacio, Guaimaca y Cantarranas, quienes acompañaron el proceso de entrega junto al alcalde de Marale, Edwin Montes.

