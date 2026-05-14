Vinicius se olvida del Real Madrid y hace el anuncio menos pensado

Vinicius sorprendió este miércoles al incursionar en un nuevo proyecto: este es el motivo.
El brasileño es conocido por su juego, habilidad y técnica. Sin embargo, también ha sido señalado por sus polémicas.
El nombre de Vinicius acapara los titulares y uno de los temas en los que se envuelto es en los temas de racismo.
El jugador ya ha denunciado en muchas ocasiones ser víctima de comentarios racistas cuando disputa partidos con Real Madrid en la Liga Española o Champions.
El episodio más reciente fue en el escándalo con Prestianni. En aquel partido contra el Benfica, el brasileño señaló que el argentino lo llamó "Mono"; todo esto terminó con un duro castigo hacia el de Benfica.
Ahora bien, el jugador del Real Madrid ha incursionado en un nuevo proyecto, y mucho tiene que ver con los episodios que le ha tocado vivir en Europa.
Vinícius anunció este miércoles la apertura de un bufete de abogados en Brasil para dar apoyo jurídico gratuito a las víctimas de racismo en las esferas del deporte y de la educación.
La creación del "Escritório Antirracista" fue anunciada por el futbolista del Real Madrid en una fecha simbólica, el aniversario de la abolición de la esclavitud en Brasil, que fue aprobada el 13 de mayo de 1888.
Vini Jr. recordó la efeméride en una publicación de Instagram, en la que lamentó que, a pesar de la abolición de la esclavitud, "la libertad no llegó a todo el mundo".
La intención de la iniciativa es "fortalecer la lucha antirracista y el combate a la discriminación en ambientes que deberían ser seguros e igualitarios", como son la escuela y el deporte, según un comunicado del Instituto Vini Jr.
El jugador brasileño ya ganó el Premio Sócrates de la FIFA en 2023 por la labor social que impulsa y sus iniciativas para combatir el racismo, que él mismo ha sufrido en España y en partidos de la Liga de los Campeones.
En Brasil, el racismo y las ofensas racistas son considerados como delitos graves, por lo que no prescriben y están castigados con condenas que varían de dos a cinco años de cárcel.
La publicación de Vinicius en el aniversario de la abolición de la esclavitud en Brasil.
Con esto, Vinicius busca dar apoyo a aquellos que sufran de los mismos episodios por los que le ha tocado vivir en el fútbol profesional.
Vinicius está atravesando la recta final de la temporada con el Real Madrid y aún no logra resolver el tema de su renovación. Tras el final de la Liga Española, pondrá la mirada en el Mundial 2026 con la Selección de Brasil.