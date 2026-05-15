Adicciones y problemas de salud: Así vivió sus últimos días el "Indio" Urquía

El exdelantero hondureño Jorge Urquía Elvir murió este jueves 14 de mayo a los 79 años a causa de un infarto, informaron familiares. Fotos DIEZ y redes sociales.
Inició su carrera a finales de la década de los 60 en el Atlético Indio, antes de dar el salto al Olimpia.
Su desempeño en Olimpia le permitió viajar a España para jugar en la Segunda División, primero con el Deportivo Alavés y posteriormente con el Mallorca.
En el Deportivo Alavés (1975 - 1978) coincidió con el argentino Jorge Valdano (tercero en la foto de izquierda a derecha), quien años después fue campeón del Mundo en México 86 y delantero del Real Madrid.
En el Deportivo Alavés su nombre trascendió a base de actuaciones y goles.
Comenzó a vestir la camisa de la Selección de Honduras para la eliminatoria a México 1970.
Miguel Ángel "Chinola" Matamoros y Jorge Urquía fueron compañeros en el Olimpia.
El "Indio" Urquía amó al Olimpia y visitó el estadio Nacional en muchas ocasiones como aficionado.
Y en la hexagonal de la Concacaf de 1981 en Tegucigalpa, el DT Chelato Uclés lo convocó a pesar de estar retirado y donde se logró el boleto al primer mundial catracho, España 1982, pero no fue citado a la justa.
En 2016, DIEZ lo visitó luego de filtrarse información de "un supuesto fallecimiento". Vivía en la colonia Centroamérica Oeste, ubicada al norte de Tegucigalpa.
A finales del 2019, tras un reportaje de DIEZ sobre la vida de Jorge Urquía, recibió un homenaje por parte del Olimpia.
Los actos se realizaron en el estadio Nacional de Tegucigalpa ante exglorias que lo acompañaron y directiva de la Liga Nacional.
Vivió por muchos años en soledad, su hogar lucía oscura casi en su totalidad y el silencio es sepulcral.
Eso sí, guardó recuerdos de su vida como futbolista, además de trofeos conquistados en décadas pasadas.
Sin embargo, su vida se complicó tras su retiro oficial en 1981. Cayó en el vicio del alcohol, además de otras adicciones y su vida familiar se complicó. "El alcohol me atrapó y me resigné a morir solo. El mero tatascán es que me tiene así", dijo a DIEZ en 2016.
Fue adicto al alcohol e internado en muchas ocasiones, no vivió entre lujos, pero su sonrisa siempre lo acompañó. Padecía de diabetes.
Por más de 6 años fue internado en un centro de asistencia para mayores de la capital hondureña.
Muchos de sus excompañeros como Héctor "Pecho de Águila" Zelaya lo visitaban.
En el hogar de adulto mayores solicitaba ayuda, pero con su característica sonrisa.
Jorge "Indio" Urquía murió a los 79 años a causa de un infarto, informaron familiares. Uno de los primeros jugadores hondureños en jugar en el extranjero.