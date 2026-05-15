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Adicciones y problemas de salud: Así vivió sus últimos días el "Indio" Urquía

El exdelantero hondureño Jorge Urquía Elvir murió este jueves 14 de mayo a los 79 años a causa de un infarto, informaron familiares.

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    El exdelantero hondureño Jorge Urquía Elvir murió este jueves 14 de mayo a los 79 años a causa de un infarto, informaron familiares. Fotos DIEZ y redes sociales.
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    Inició su carrera a finales de la década de los 60 en el Atlético Indio, antes de dar el salto al Olimpia.
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    Su desempeño en Olimpia le permitió viajar a España para jugar en la Segunda División, primero con el Deportivo Alavés y posteriormente con el Mallorca.
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    En el Deportivo Alavés (1975 - 1978) coincidió con el argentino Jorge Valdano (tercero en la foto de izquierda a derecha), quien años después fue campeón del Mundo en México 86 y delantero del Real Madrid.
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    En el Deportivo Alavés su nombre trascendió a base de actuaciones y goles.
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    Comenzó a vestir la camisa de la Selección de Honduras para la eliminatoria a México 1970.
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    Miguel Ángel "Chinola" Matamoros y Jorge Urquía fueron compañeros en el Olimpia.
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    El "Indio" Urquía amó al Olimpia y visitó el estadio Nacional en muchas ocasiones como aficionado.
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    Y en la hexagonal de la Concacaf de 1981 en Tegucigalpa, el DT Chelato Uclés lo convocó a pesar de estar retirado y donde se logró el boleto al primer mundial catracho, España 1982, pero no fue citado a la justa.
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    En 2016, DIEZ lo visitó luego de filtrarse información de "un supuesto fallecimiento". Vivía en la colonia Centroamérica Oeste, ubicada al norte de Tegucigalpa.

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    A finales del 2019, tras un reportaje de DIEZ sobre la vida de Jorge Urquía, recibió un homenaje por parte del Olimpia.
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    Los actos se realizaron en el estadio Nacional de Tegucigalpa ante exglorias que lo acompañaron y directiva de la Liga Nacional.
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    Vivió por muchos años en soledad, su hogar lucía oscura casi en su totalidad y el silencio es sepulcral.
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    Eso sí, guardó recuerdos de su vida como futbolista, además de trofeos conquistados en décadas pasadas.

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    Sin embargo, su vida se complicó tras su retiro oficial en 1981. Cayó en el vicio del alcohol, además de otras adicciones y su vida familiar se complicó. "El alcohol me atrapó y me resigné a morir solo. El mero tatascán es que me tiene así", dijo a DIEZ en 2016.
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    Fue adicto al alcohol e internado en muchas ocasiones, no vivió entre lujos, pero su sonrisa siempre lo acompañó. Padecía de diabetes.
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    Por más de 6 años fue internado en un centro de asistencia para mayores de la capital hondureña.
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    Muchos de sus excompañeros como Héctor "Pecho de Águila" Zelaya lo visitaban.
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    En el hogar de adulto mayores solicitaba ayuda, pero con su característica sonrisa.
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    Jorge "Indio" Urquía murió a los 79 años a causa de un infarto, informaron familiares. Uno de los primeros jugadores hondureños en jugar en el extranjero.
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