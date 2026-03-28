México está consternado: de qué murió Axel Solís, reconocido periodista de Televisa

Confirman muerte de reconocido periodista deportivo: desde México revelan la causa y su hermana comparte duro mensaje.
Conmoción en México. Muere reconocido periodista deportivo a los 56 años: esto informan sobre su fallecimiento.
El viernes se dio a conocer el fallecimiento del comunicador deportivo, quien perdió la vida la madrugada de este viernes.
Desde las redes oficiales del periodista confirmaron su muerte a través de un duro comunicado: "HASTA SIEMPRE. Con el corazón profundamente roto, pero con el alma llena de gratitud, compartimos la partida de nuestro querido Axel Solís. Un hombre íntegro, un periodista apasionado y, sobre todo, un ser humano excepcional que dedicó su vida a narrar las historias que nos unen a través del deporte".
"Queremos dar las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes, sus seguidores. Gracias por acompañarlo en esta aventura periodística, por escucharlo, por debatir con él y por permitirle entrar en sus hogares durante tantos años. Él vivía por y para su profesión, pero siempre con ustedes en mente", continuaban.
Y finalizaron: "Hoy enviamos nuestro abrazo más fuerte, lleno de luz y fortaleza, a su esposa e hijo. Ellos fueron su motor y su puerto seguro; hoy nos unimos en oración por su paz y consuelo en este momento de indescriptible dolor. Axel no se va, se queda en cada crónica, en cada análisis y en el ejemplo de rectitud que nos deja a todos. Vuela alto, Axel. Descansa en paz".
Más adelante, desde Diario El Récord de México informaron que la causa de su muerte se debió a causa de un paro cardíaco en la madrugada de este viernes.
Axel Solís fungió como reportero, cronista y analista. Asimismo, laboró en distintas plataformas y también fue corresponsal para Televisa en Monterrey.
"En TUDN lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega, Axel Solís. Pronta resignación a sus familiares y amigos. Descansa en paz", escribieron a través del medio mexicano.
Asimismo, su familiares del querido comunicador compartieron un emotivo mensaje en redes: “Mi querido hermano, descansa ahora en el Señor. Siempre lo recordaré como el mejor hijo, buen padre, buen esposo, excelente amigo, honesto, responsable, confiable, inteligente, super trabajador y el mejor hermano. Compartimos el mismo día de cumpleaños, cuando él cumplió 1 año, ese día yo vine a interrumpir su fiesta, yo quería que ese día fuera solo para mí, pero Dios quiso que hasta en eso estuviéramos juntos. Lo veré en el grandioso día de nuestro Señor Jesucristo... En su gloriosa venida para nunca más separarnos. Amén“.
En redes sociales, sus colegas también le han dejado mensajes: "Su trabajo en radio y televisión lo hizo referente del deporte noroeste del país".
A lo largo de su trayectoria estuvo en varias Copas del Mundo (Estados Unidos 1994, Francia 1998, Sub-17 México 2011 y Rusia 2018) y cubrió a los equipos de Monterrey en Televisa.
Desde los Rayados de Monterrey también expresaron sus condolencias: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Axel Solís, destacado periodista que dejó huella en Monterrey. Unimos nuestras oraciones para que sus familiares y amisgoes encuentren consuelo en esta irreparable pérdida.
La trágica noticia fue confirmada por su hermana y luego replicada por los medios mexicanos que han destacado su trayectoria.
Otros de los que compartieron con él, revelaron algunas de las anécdotas: "Así es el camino, mi buen Azel. Descansa en paz".
Solís dejó una trayectoria de más de 29 años y siendo una de las voces más reconocidas dentro del gremio, lo que lo hizo convertirse en uno de los referentes en la región.