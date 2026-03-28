Barcelona quiere fichar a jugador del Real Madrid: Arbeloa queda desorientado y toma esta decisión ¡Ya brilla con España!

El futbolista estuvo en las canteras de Barcelona y Real Madrid.
El Barcelona ha puesto sus ojos en un futbolista que salió traspasado del Real Madrid la temporada pasada a otro club de la Liga Española. En 'El Chiringuito' aseguran que el jugador gusta mucho y el Barça está interesado en ficharlo.
Los azulgranas, que pelean por LaLiga y Champions League, ya piensan en los refuerzos de la próxima campaña y en los planes aparece un jugador que defendió los colores madridista no hace mucho.
A Hansi Flick le gustaría contar con el futbolista, pero el Barça no la tendrá fácil porque el Real Madrid tiene reservada una opción de recompra sobre el jugador a un precio asequible.
Se trata de Víctor Muñoz, joven extremo español de 22 años que está destacando esta temporada en el Osasuna de la Primera División de España.
Víctor Muñoz está cuajando una segunda mitad de temporada sensacional en el Osasuna que le ha valido para ser convocado por la selección española absoluta.
De hecho, el atacante de Osasuna debutó este mismo viernes contra Serbia en el amistoso que se disputó en el Estadio de La Cerámica.
Víctor Muñoz se destapó con un golazo en su debut con España que goleó por 3-0 a Serbia en el amistoso y todas las miradas se pusieron sobre él tras destaparse el interés del Barcelona por sus servicios.
Víctor Muñoz, propiedad a medias entre Real Madrid y el Osasuna, está tentando ahora por el Barcelona, que enreda en su futuro. El buen hacer del jugador catalán le ha hecho estar en el punto de mira de grandes clubes internacionales.
El valor de mercado de Víctor Muñoz ha subido como la espuma en los últimos meses. El delantero firmó en verano por Osasuna a cambio de 5 millones de euros tras debutar con el Real Madrid el pasado año.
Los blancos se guardaron tanto el 50% de sus derechos como una opción de recompra asequible por lo que tienen en estos momentos todo el poder sobre el futuro del futbolista, con la sartén bien agarrada por el mango.
Según informa 'El Chiringuito', el futbolista es del agrado del Barça, cuya idea de quedarse con Marcus Rashford ya no parece ahora mismo tan clara como hace unas semanas. El club azulgrana estaría rastreando el mercado de extremos y entre los nombres que gustan estaría el del extremo de Osasuna.
En El Chiringuito apuntan que Víctor Muñoz está en el radar de Deco desde hace tiempo, como una opción preferente dado su pasado en las categorías inferiores del Barcelona, donde estuvo hasta 2017, justo antes de firmar por el Damm y más tarde por La Fábrica del Real Madrid.
"Tiene pasado culé, formó parte de la cantera del Barça, tiene pasado madridista, de hecho la temporada pasada jugó con el Madrid en Montjuic contra el FC Barcelona y está jugando en la Liga Española y acaba de ser seleccionado por Luis de la Fuente", informaban en El Chiringuito antes de dar el nombre de Víctor Muñoz que, "gusta y mucho al FC Barcelona" pero que no está en el mejor escenario para ellos: "Se encuentra en una situación contractual compleja".
El jugador está siendo tentado por otros clubes de alto nivel, entre ellos equipos de la Premier League de los que sobra mencionar su capacidad económica. En cualquier caso, sea cuál sea el interés, ya sea el Barça o cualquier otro club, el futuro de Víctor Muñoz depende principalmente de la decisión que tiene en sus manos el Real Madrid, con una opción de recompra que puede ejecutar este verano para recuperar al futbolista, ya sea porque entre en sus planes deportivos o para tener el control de una negociación este verano.
"Le guarda un gran cariño al FC Barcelona y encaja muy bien en lo que quiere el Barça para un extremo que puede jugar, que puede darle descanso a Raphinha, que puede ser importante", señalan desde El Chiringuito sobre ese interés del Barça por Víctor Muñoz y la posición de éste "que va a intentar analizar cómo afronta esta operación".
"Hay primeras sensaciones, son positivas, pero como digo, a nivel contractual es un tema complicado por el pasado y por el presente del jugador", sentencian en el famoso programa 'El Chiringuito'.
El caso es que se trata de una operación complicadísima, puesto que el Real Madrid tiene una opción muy preferencial sobre Muñoz. Puede recomprarlo durante los próximos tres años por ocho, nueve y 10 millones de euros, respectivamente. Además, su cláusula es de 40 'kilos' (cantidad que el Barça no asumiría ahora mismo), de los cuales la mitad se irían para las arcas blancas si decidiera no ejecutar esa opción de compra.
Víctor Muñoz es un extremo potente, con desborde y que puede actuar en ambos flancos del ataque. Está siendo determinante para que Osasuna se mantenga fuera de la zona de peligro. Está formando una sociedad demoledora con Ante Budimir.
En lo que va de temporada es un titularísimo en Osasuna, con 31 partidos disputados, seis goles y cinco asistencias que le han colocado como uno de los que más aporta del campeonato.
Su velocidad punta es su principal aval, capaz de aparecer con frecuencia al espacio, desbordar y romper líneas para generar oportunidades a su equipo. Es por ello que Víctor Muñoz está siendo seguido por los grandes clubes de Europa, en el radar ante oportunidades que aparezcan en el mercado por él.
Víctor Muñoz nunca irá al Barcelona y el Real Madrid le repescará de Osasuna el próximo verano. Arbeloa pide que el club blanco pague los ocho millones para recuperarle y en junio decidirá si se queda o es cedido para que continúe creciendo.