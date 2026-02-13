Liga Femenina de Honduras 2026 es una realidad: calendario, equipos, formato y cupos internacionales

Después de muchos años de espera, la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/cd-under-proclama-campeon-futbol-femenino-honduras-corona-motagua-BD26525325" target="_blank">Liga Nacional de Fútbol Femenino</a></b> vio la luz en Honduras con la realización del torneo piloto en 2025, siendo este un punto de partida para que el proyecto continúe su marcha en 2026.El nuevo campeonato de fútbol femenino será un torneo nacional clasificatorio que contará <b>con la participación de 22 equipos </b>que, además de la carrera por el título, competirán por 12 boletos para participar en el torneo de primera división que iniciará en el segundo semestre del año, bajo la esperanza de poder afiliar la competición de forma oficial a la <b>Federación de Fútbol de Honduras (FFH).</b>