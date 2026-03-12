Fútbol femenino

Mario Abadía apunta al Mundial del 2030 con la Selección Femenina de Honduras: "Ya se evidencia un cambio generacional"

El estratega colombiano de la Selección Femenina de Honduras está satisfecho por la evolución de las chicas en sus dos años de mandato enel banquillo técnico.

  • Mario Abadía apunta al Mundial del 2030 con la Selección Femenina de Honduras: Ya se evidencia un cambio generacional

    El colombiano Mario Abadía comanda el banquillo técnico de la femenina hondureña.
2026-03-12

Mario Abadía, el director técnico colombiano de la Selección Nacional Femenina de Honduras, se ha sincerado tras el juego contra Trinidad y Tobago, donde se esfumaron las chances de clasificar al Mundial. A pesar del resultado, el entrenador se mostró optimista por el desempeño de sus jugadoras. "Contento por lo evidenciado deportivamente de las jugadoras que cada día se afianzan más en la idea de juego", comenzó diciendo el cafetero.​

El timonel resaltó el compromiso del grupo joven que ha unificado como base para el futuro. "Están comprometidas siempre con la selección, en competir, en que saben que cuando uno llega a estas instancias de eliminatoria, siendo un grupo tan joven, el cual he unificado para poder tener como una base, una estructura para años venideros", detalló.​

Abadía enfatizó que este es un proceso a largo plazo. "Ellas entienden que tienen que empezar a enamorar competitivamente a lo que es Honduras y que Honduras entienda que esto es un proceso a largo plazo", agregó el estratega, quien lleva dos años al frente del proyecto.​

Su experiencia en Honduras ha sido un reto apasionante, viniendo de un fútbol femenino más desarrollado como el colombiano. "Estos son retos para uno que es del fútbol. Uno viene del fútbol profesional, haberlo jugado, haberlo vivido en varios países y como les digo yo a la gente, es la pasión", confesó Abadía.​

Liga Nacional Femenina hace oficial su calendario para el torneo clasificatorio 2026: estos son los equipos y formato

El entrenador, quien participó en dos Mundiales junto a su padre Nelson Abadía, ve en Honduras un potencial enorme. "Tener la posibilidad de estar en dos mundiales y aprender al lado de mi padre, eso es una bendición que uno quisiera aportar y más en una tierra como Honduras que como jugador me trató muy bien", relató.​

Desde su llegada, arrancó un trabajo integral en todas las categorías. "Arranqué con las categorías sub-15 hasta la mayor y fui evidenciando que la capacidad atlética tiene que primar en este tipo de competencias", explicó el DT, quien ha desglosado y armado las bases juveniles.​

Una misma generación ha competido desde Sub-17 hasta llegar ala mayor, potenciándola para los próximos cuatro años. "Casi siempre han competido desde la sub-17 hasta la mayor una base, que es esta generación en la que hay que potenciar para dentro de cuatro años. Imagínate cuántos partidos internacionales van a tener", proyectó Abadía.​

En el duelo ante Trinidad y Tobago, las hondureñas mostraron nivel pese a los goles de pelota quieta. "Estas chicas demostraron un nivel competitivo hasta superior porque los goles fueron de pelota quieta, dos penales. Pero imagínate, en cuatro años van a ser jugadoras muy maduras, muy sólidas. La gente ya evidencia un cambio generacional de chicas, que mostraron un estilo de juego, una identidad", vaticinó.​

Mario Abadía fue parte del cuerpo técnico de la Selección Femenina de Colombia.

Mario Abadía fue parte del cuerpo técnico de la Selección Femenina de Colombia.

Abadía conforma la selección sin liga recurriendo a un scouting exhaustivo y formación paralela. "Cuando yo venía, una de las cosas que pregunté es si había liga profesional. Pero en ese momento dije 'bueno, no hay problema, es el reto y vamos a darle'", recordó.​

Alegre por la Liga Femenina y su futuro con Honduras

El entrenador colaborará con la Liga Nacional Femenina para crecer en conjunto. "He tenido acercamientos con la directiva de la Liga Nacional Femenina para expresarles de que está el apoyo, de que podemos hacer crecer, y que esto tiene que ir conjunto en la mano", indicó el colombiano.​

Su labor es integral en todas las categorías, dejando un legado generacional. "Yo soy de todas las categorías. Yo estoy haciendo un trabajo integral, porque esa era la única manera de estructurar", afirmó, recordando cómo empezó desde Sub-15.

Jugadoras como Madeline Nieto, Bárbara Murillo y Johana Espinal son parte primordial del proyecto. "Hay cinco o seis jugadoras que están apoyando el proceso y que entendieron que era la única forma de poder desarrollar esto, para que en el 2030 haya una generación competitiva", subrayó.​

La nueva camada de la selección hondureña femenina para el 2031.

La nueva camada de la selección hondureña femenina para el 2031.

Abadía agradeció especialmente a Gerardo Ramos, director de desarrollo de la FFH por el apoyo brindado al cuerpo técnico. "Lo que siempre fue el director de desarrollo, Gerardo Ramos, siempre cumplió lo que él se comprometió en estos dos años y el presidente Jorge Salomón como también el abogado Mejía, siempre han estado pendientes y eso es vital para el desarrollo de este proyecto", reconoció el sudamericano, con contrato hasta mayo 2026 y optimismo por su renovación.​

Mario Abadía habló con cautela sobre su futuro al frente de la Selección Femenina de Honduras, revelando que su contrato vence el 20 de mayo sin renovación confirmada aún. "Yo tengo un contrato hasta el 20 de mayo, toca esperar el poder dialogar con ellos", expresó, confiando en la dirigencia: "Sé que están contentos con el trabajo, esperemos que no se puedan dar las cosas por el bienestar del proceso".

El foco está en el proceso rumbo al Mundial 2031, visualizando un futuro brillante. "Para que visualicen un 2031 con esta generación. La única forma de cuidar un país, una selección, es internacionalmente", sentenció Abadía, ante críticas que ve como normales pero a veces destructivas.​

Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Selección Femenina Honduras
|
Honduras
|