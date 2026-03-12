Mario Abadía apunta al Mundial del 2030 con la Selección Femenina de Honduras: "Ya se evidencia un cambio generacional"

Abadía agradeció especialmente a <b>Gerardo Ramos</b>, director de desarrollo de la FFH por el apoyo brindado al cuerpo técnico. "Lo que siempre fue el director de desarrollo, Gerardo Ramos, siempre cumplió lo que él se comprometió en estos dos años y el presidente Jorge Salomón como también el abogado Mejía, siempre han estado pendientes y eso es vital para el desarrollo de este proyecto", reconoció el sudamericano, con contrato hasta mayo 2026 y optimismo por su renovación.<b>Mario Abadía </b>habló con cautela sobre su futuro al frente de la <b>Selección Femenina de Honduras</b>, revelando que su contrato vence el 20 de mayo sin renovación confirmada aún. "Yo tengo un contrato hasta el 20 de mayo, toca esperar el poder dialogar con ellos", expresó, confiando en la dirigencia: "Sé que están contentos con el trabajo, esperemos que no se puedan dar las cosas por el bienestar del proceso".El foco está en el proceso rumbo al Mundial 2031, visualizando un futuro brillante. "Para que visualicen un 2031 con esta generación. La única forma de cuidar un país, una selección, es internacionalmente", sentenció Abadía, ante críticas que ve como normales pero a veces destructivas.