Segunda edición de la Liga Femenina de Honduras tiene fecha para el inicio y los clubes están definidos

El torneo clasificatorio de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/cd-under-proclama-campeon-futbol-femenino-honduras-corona-motagua-BD26525325" target="_blank">Liga Nacional Femenina de Honduras</a></b> es una realidad. Tras la realización de la última asamblea de directivos, las autoridades a cargo del certamen han hecho oficial que la segunda edición de la competición<b> iniciará el próximo 15 de marzo.</b>Tras varias semanas en las que existieron dudas sobre la desarrollo del campeonato, en su segundo año la liga femenina contará <b>participación de 23 equipos distribuidos</b> en dos grupos que buscarán hacerse con los 12 cupos disponibles para la temporada que iniciará a mediados de años.