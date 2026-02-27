Segunda edición de la Liga Femenina de Honduras tiene fecha para el inicio y los clubes están definidos

El torneo clasificatorio de la Liga Nacional Femenina de Honduras es una realidad. Tras la realización de la última asamblea de directivos, las autoridades a cargo del certamen han hecho oficial que la segunda edición de la competición iniciará el próximo 15 de marzo. Tras varias semanas en las que existieron dudas sobre la desarrollo del campeonato, en su segundo año la liga femenina contará participación de 23 equipos distribuidos en dos grupos que buscarán hacerse con los 12 cupos disponibles para la temporada que iniciará a mediados de años.

A la espera de definir el calendario el próximo 7 de marzo, la competición contará con su respectiva fase de vueltas regulares para posteriormente dar paso a la ronda de octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final. Asimismo, la Liga Nacional de Fútbol Femenino ha fijado que los 12 clubes participantes en el torneo que iniciará a mediados de año serán los mejor clasificados en la tabla de posiciones. Por otro lado, los equipos que no logren conseguir cupo en el Apertura 2026 pasarán a formar parte de un torneo de segunda división.