Segunda edición de la Liga Femenina de Honduras tiene fecha para el inicio y los clubes están definidos

El calendario oficial se estará elaborando este próximo 7 de marzo.

    Marathón La Prensa será uno de los clubes animadores de la segunda edición de la Liga Femenina de Honduras. Foto cortesía Marathón La Prensa.
2026-02-27

El torneo clasificatorio de la Liga Nacional Femenina de Honduras es una realidad. Tras la realización de la última asamblea de directivos, las autoridades a cargo del certamen han hecho oficial que la segunda edición de la competición iniciará el próximo 15 de marzo.

Tras varias semanas en las que existieron dudas sobre la desarrollo del campeonato, en su segundo año la liga femenina contará participación de 23 equipos distribuidos en dos grupos que buscarán hacerse con los 12 cupos disponibles para la temporada que iniciará a mediados de años.

A la espera de definir el calendario el próximo 7 de marzo, la competición contará con su respectiva fase de vueltas regulares para posteriormente dar paso a la ronda de octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

Asimismo, la Liga Nacional de Fútbol Femenino ha fijado que los 12 clubes participantes en el torneo que iniciará a mediados de año serán los mejor clasificados en la tabla de posiciones. Por otro lado, los equipos que no logren conseguir cupo en el Apertura 2026 pasarán a formar parte de un torneo de segunda división.

Desde la Liga han valorado positivamente el desarrollo de un torneo clasificatorio que sirva para dar acceso hacia una competición de mayor nivel con menos clubes, considerando que este es un paso muy importante para el desarrollo y profesionalización del fútbol femenino en Honduras.

TODOS LOS CLUBES PARTICIPANTES

​Grupo A (zona central)
Lobas UPNFM
Motagua
AD Tigres
Tiupa Femenil
Génesis FC
Fénix Sport
Olimpia
Fénix PSG
AD Soledad
AFC Panamericano
CD Broncos
Olimpik FC

Grupo B (zona noroccidental)
FC Zamora
Marathón La Prensa
CD Universidad
Real España
FC Rosa Lilas
CD Liverpool
CD Under
Imprenta Dania FC
Euro Sport
Povoa Pro Academy

