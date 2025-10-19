Real España y Platense Junior se reparten las coronas en las finales U-15 y U-17 de las ligas menores de San Pedro Sula

En la categoría U-15, el equipo de <b>Real España </b>no logró concretar las oportunidades y terminó cayendo por un marcador de 1-0 ante <b>Platense Junior</b>. A pesar del esfuerzo de los jugadores, el gol de los 'tiburoncitos' dejó a los locales sin respuesta.Un equipo muy bien conjuntado, dominaron muchos tramos del juego, al final lograron el gol del triunfo en los últimos minutos, quedándose con la corona en la U-15 y los aurinegros se fueron en blanco, pero buscarían la revancha en la otra categoría.