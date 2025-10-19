Deporte Colegial

Real España y Platense Junior se reparten las coronas en las finales U-15 y U-17 de las ligas menores de San Pedro Sula

La Máquina U-15 no pudo ante Platense Junior, pero la U-17 cobró venganza en la gran final de la liga menor de SPS.

2025-10-19

Real España vivió una jornada dividida en su enfrentamiento contra Platense Junior, que se disputó en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Los jóvenes de ambas escuadras todo en el campo, pero el resultado fue diferente en las dos categorías que se enfrentaron.

En la categoría U-15, el equipo de Real España no logró concretar las oportunidades y terminó cayendo por un marcador de 1-0 ante Platense Junior. A pesar del esfuerzo de los jugadores, el gol de los 'tiburoncitos' dejó a los locales sin respuesta.

Un equipo muy bien conjuntado, dominaron muchos tramos del juego, al final lograron el gol del triunfo en los últimos minutos, quedándose con la corona en la U-15 y los aurinegros se fueron en blanco, pero buscarían la revancha en la otra categoría.

La U-15 de Platense Junior derrotó 1-0 a Real España y se coronó campeón de la liga menor de San Pedro Sula.

Por otro lado, la U-17 de La Máquina consiguió un resultado positivo en su enfrentamiento contra Platense Junior. Los chicos de la categoría superior se impusieron por 2-1, en un encuentro que demostró la competitividad de ambos equipos.

El Estadio Olímpico fue el escenario de estos dos partidos, que ofrecieron emociones y demostraron el talento de las futuras estrellas del fútbol hondureño. Con estos resultados, Real España se llevó un trofeo en la U-17 y los 'escualitos' lo hicieron en la U-15.

Los trillizos Caballero fueron protagonistas en la victoria de Real España sobre Platense en la final U-17. (Foto Cortesía)

