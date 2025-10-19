Real España y Platense Junior se reparten las coronas en las finales U-15 y U-17 de las ligas menores de San Pedro Sula

Real España vivió una jornada dividida en su enfrentamiento contra Platense Junior , que se disputó en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Los jóvenes de ambas escuadras todo en el campo, pero el resultado fue diferente en las dos categorías que se enfrentaron.

En la categoría U-15, el equipo de Real España no logró concretar las oportunidades y terminó cayendo por un marcador de 1-0 ante Platense Junior. A pesar del esfuerzo de los jugadores, el gol de los 'tiburoncitos' dejó a los locales sin respuesta.

Un equipo muy bien conjuntado, dominaron muchos tramos del juego, al final lograron el gol del triunfo en los últimos minutos, quedándose con la corona en la U-15 y los aurinegros se fueron en blanco, pero buscarían la revancha en la otra categoría.