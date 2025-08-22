Siblings Christian School se coronaron campeones de la tercera edición del Mundialito Colegial 2025

¡Tenemos campeón! El Siblings Christian School se coronó campeón del Mundialito Colegial 2025, en una final que doblegaron al Técnico Vocacional en partido disputado en el Estadio Luis Girón, del municipio La Lima, Cortés.

El colegio oriundo de Tegucigalpa, Francisco Morazán se convirtió en nuevo rey este viernes, luego de una destacada finalísima frente al conjunto sureño que también buscó la presea en la mediodía de este día.

Al final, el Siblings Christian School pasó al escenario de campeón donde levantó la presea bajo una gran ovación de los aficionados y las medallas colgadas con el título de campeones de la tercera edición.