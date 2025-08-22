Deporte Colegial

Siblings Christian School se coronaron campeones de la tercera edición del Mundialito Colegial 2025

El nuevo equipo campeón del Mundialito Colegial es de Tegucigalpa, Francisco Morazán.

2025-08-22

¡Tenemos campeón! El Siblings Christian School se coronó campeón del Mundialito Colegial 2025, en una final que doblegaron al Técnico Vocacional en partido disputado en el Estadio Luis Girón, del municipio La Lima, Cortés.

El colegio oriundo de Tegucigalpa, Francisco Morazán se convirtió en nuevo rey este viernes, luego de una destacada finalísima frente al conjunto sureño que también buscó la presea en la mediodía de este día.

Al final, el Siblings Christian School pasó al escenario de campeón donde levantó la presea bajo una gran ovación de los aficionados y las medallas colgadas con el título de campeones de la tercera edición.

El torneo fue emocionante de principio a fin. La competencia estuvo compuesta de 24 colegios: 19 por cada departamento de Honduras y seis invitados de la zona. Las instituciones quedaron integradas en cuatro grupos de de seis.

Los organizadores del evento fueron US HN, una ONG sin fines de lucro. Dentro de los jugadores que han pasado por esos mundialitos están Mike Arana, que hoy juega para Real España (Mike fue el goleador de ese Mundialito) y Yoshua Palacios, que también juega en el conjunto aurinegro.

Carlos Tábora, Marlon Peña, entre otros técnicos reconocidos, estuvieron presentes en el torneo que coronó campeón al Siblings Christian School ​​​​de Tegucigalpa, Francisco Morazán.

