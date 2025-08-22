Siblings Christian School se coronaron campeones de la tercera edición del Mundialito Colegial 2025

El torneo fue emocionante de principio a fin. La competencia estuvo compuesta de 24 colegios: 19 por cada departamento de <b>Honduras</b> y seis invitados de la zona. Las instituciones quedaron integradas en cuatro grupos de de seis.Los organizadores del evento fueron US HN, una ONG sin fines de lucro. Dentro de los jugadores que han pasado por esos mundialitos están Mike Arana, que hoy juega para Real España (Mike fue el goleador de ese Mundialito) y Yoshua Palacios, que también juega en el conjunto aurinegro.Carlos Tábora, Marlon Peña, entre otros técnicos reconocidos, estuvieron presentes en el torneo que coronó campeón al <b>Siblings Christian School</b> de Tegucigalpa, Francisco Morazán.