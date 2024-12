Los campeones hondureños ya están en el país anfitrión para disputar las finales del torneo organizado por la marca Claro, donde buscaran alzarse con el trofeo de de esta edición que por primera vez en la historia tendrá cuatro categorías diferentes: Sub 11-12, que se juega en la modalidad de futsal (fut 5), además de la Sub 16-17, que es en fut 7, ambas con equipos masculinos y femeninos.

Del mismo modo, quienes enfrentarán AFCG Sub 12(Academia Fútbol Chamaco Guifaro) y Happy New Dawn Sub 17 en la rama masculina.

Equipos Honduras:

Municipalidad SPS Sub-12 Femenino

EuroSports Sub-17 Femenino

Chamaco Guifarro Sub-12 Masculino

Happy New Dawn Sub-17 Masculino

Equipos de Guatemala

DMJJ Sub 12 Masculino

FC Santa Sub 17 Masculino

Cremas Femenino Sub 12 Femenino

Municipal Femenino Sub 17

Equipo de El Salvador

Comodoros Sub 12 Masculino

Halcones Sub 17 Masculino

Academia Rene Leiva Refugio Sub 12 Femenino

Academia Jogo Bonito Sub 17 Femenino

Equipos Nicaragua

Academia Omar Torrijos Sub 12 masculino

Academia Cruz Sub 17 masculino

Academia Omar Torrijos Sub 12

Academia Omar Torrijos Sub 17

Equipos de Costa Rica

Celtics Paraíso Sub 12

Celtics Paraíso Sub 17

Somos la Unión Sub 12

Golden Team Sub 17